俄羅斯出兵攻打烏克蘭，美國至今未派兵援烏，引發世界各國關注與討論。民進黨台北市議員王世堅指出，美國就像是一個生意人，美國人的意識形態也很簡單，就是販賣「自由民主」，且因為自由民主，要向美國買武器、繳保護費，而台灣在戰略和經濟利益上對美國的重要性，遠大於烏克蘭，「這是最現實的」。

王世堅25日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，此時此刻，大家不要分藍綠，要共同對台灣是不是會面臨到像烏克蘭的處境，大家要共同開放來討論。王世堅坦言，「美國就是個生意人，美國人的意識形態很簡單，包括他販賣的東西，就只有一樣，自由民主。因著這個自由民主，你必須買美國的武器、必須向美國繳保護費」。

王世堅認為，台灣和烏克蘭的不同在於，台灣在戰略地位和經濟利益上對美國和自由世界而言，遠大於烏克蘭，這是最現實的。俄國這次出兵打烏克蘭，其實美國有間接短多長空，大家沒有向俄國買的油氣，就向美國、卡達等國再去多買，對生意人而言，當然追求的是最大利益，台灣最大的利益和美國是一致的，但國防安全不僅止於利益而已，要從各個方面來檢討。

此外，隨著俄軍不斷向烏克蘭首都基輔推進，白宮25日宣布，總統拜登已簽署備忘錄，透過《對外援助法》下令國務院提供6億美元的資金援助；其中有3.5億美元將用於烏克蘭戰事之上。