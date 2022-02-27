俄羅斯對烏克蘭開戰，立法委員林昶佐在臉書呼籲要「強化自身的國防戰力」，引發各界熱議；而他今日出席活動時又再度強調，若面臨戰爭，台灣年輕人會勇敢戰鬥到底。對此，宅神朱學恒直言，「堅持不當兵的昶佐是不是某種行為藝術家啊？不然為何他一開口我就想笑」。

林昶佐日前在臉書上發文表示，雖然台灣與烏克蘭的地理環境、地緣戰略不太一樣，不過俄羅斯對烏克蘭開戰一事，象徵著極權政權對區域的安全真存在威脅，台人除了要關切並支持烏克蘭外，也要「強化自身的國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心」。

另外，綜合媒體報導，林昶佐27日出席一場新書發表會時則指出，台灣如果像烏克蘭被侵略，相信很多台灣年輕人一定勇敢戰鬥到底。

對此，朱學恒在臉書上發文表示，「堅持不當兵的昶佐是不是某種行為藝術家啊？不然為何他一開口我就想笑」。網友們也留言回應，「喊最大聲的！往往第一個烙跑！」、「等他真的拿槍上戰場最前線，我才會相信他的話.....」、「他不用開口，我就笑了」、「他應該連基本4個月都適應不了吧？還上前線？做夢比較快」、「要等到敵人打來了，才要來當兵？為何現在不就去當兵呢？」。