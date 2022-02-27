俄羅斯對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭，如今戰爭已進入第4天。媒體人吳子嘉表示，俄烏之戰再打下去，俄羅斯總統普丁會很倒楣。

吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播節目中認為，烏克蘭戰場很多資訊真真假假，但其實情況控制得非長好，俄羅斯對戰區的管理「非常進步」。有英國評論家就分析說，俄羅斯整個作戰的作為裡，真正的軍事作為只有20%；但非軍事作為就佔了80%，比如駭客、心理戰等等。

吳子嘉覺得，俄羅斯的經濟不是很強，沒有辦法打長期消耗戰。所以一定要短時間打下基輔，因為俄羅斯本身內部也有問題，所以俄烏之戰不能拖太久，因為拖太久，普丁會很倒楣。因為27日歐美國家已經通過，進一步將俄羅斯與國際金融體系區隔開，並將選定的俄羅斯銀行從SWIFT系統裡剔除，這是最具體的制裁措施。

吳子嘉表示，對俄羅斯而言，有一個所謂的統治成本，打下烏克蘭以後統治成本很高，比如若殺了一堆同文同種的烏克蘭人，以後要怎麼管理。因為殺人不是俄羅斯的目的，戰爭的目的是為了要取得較佳的和平條件，這是軍事專家講的。也就是說，普丁想拿到很好的條件，但戰爭若拖一個禮拜，普丁會受不了。

主播錢怡君則表示，戰爭已經拖到第4天，出乎大家意料之外；由於俄羅斯會把80%的力氣用在非軍事作為，因此，西方媒體放出來的消息，不一定是真的。