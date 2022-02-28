為深化總統教育獎的意義，教育部國教署2021年建置「人才庫名單」，並由中小學邀請他們到校分享生命故事。國教署110年共核定60場次生命教育講座，以偏遠地區學校優先錄取，期能啟發更強大的生命動能，並發揮深遠社會影響力。

像是人才庫名單中的講師胡庭碩，雖然罹患脊髓性肌肉萎縮症（俗稱漸凍人），仍熱衷各種社會公益活動、社會議題，也積極投身地方創生活動；眼盲心不盲的音樂表演者黃裕翔，努力克服無法視譜的困難，以及其他因為視障所帶來的挫折，更多次獲得國內外鋼琴大賽的獎項。

罹患脊髓性肌肉萎縮症的李怡潔為多媒體影像工作者，曾兩度獲選總統教育獎。雖然曾被醫師診斷無法活超過20歲，讓她一度對生命感到無望，但她從低潮中開始對生命有了更多的體悟與感觸，也發現原來自己是有能力帶給其他人正向影響力，透過分享自己的生命故事，希望能夠帶給更多人正面向上的力量。

范弘昊出生時因被臍帶纏繞以致缺少了右手臂，但熱愛籃球的他，從國中開始加入學校籃球校隊，不僅沒有因為各種困難與挑戰澆熄了他對籃球的熱情，反而讓他越挫越勇，除了在高中時擔任籃球校隊隊長，更在2015年時分別榮獲波蘭國際發明競賽銀獎、烏克蘭國際發明競賽銀獎與台灣國際創新發明暨設計競賽iVAN金牌。

呂宜臻小時候家庭經濟貧困，阿姨早餐店的饅頭、豆漿就是全家果腹的三餐，雖然身處困境，她仍於攻讀碩士期間創立了雲林縣點亮愛弱勢關懷協會，並接下斗六市樂齡學習中心主任，將關懷與愛送到弱勢長者的生活，更將所學應用於樂齡，導入E化教材，成為樂齡潛力新星。

國教署表示，講師們透過以自身的故事鼓勵學生，不只要鼓起勇氣突破障礙，更要正面思考來尋找方法。未來國教署除了將持續滾動更新人才庫名單，相關辦理成果也會更新於總統教育網站平台，以持續推廣獲獎者的生命動能。