前總統馬英九日前說美國會賣武器給台灣但是不會出兵，對此，馬英九今天受訪時再被問及此事，馬表示，美國會出售武器跟提供情報但是出兵的機會非常小；因此兩岸應該要走向避戰謀和的路，一方面避免戰爭，二方面跟大陸謀求和平，才能真正做到安和樂利。
馬英九今天上午去二二八福德宮參香祈福，緊接著到一旁的二二八紀念碑鞠躬致意。二二八紀念館首任館長廖繼斌也一路陪同馬英九。
媒體詢問馬英九，國民黨前主席洪秀柱不認為俄羅斯是侵略者，但國民黨立委蔣萬安卻認為俄羅斯是侵略者，馬有何看法？馬英九表示，戰爭的原因很複雜，但是「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應該努力謀和，這才是該做的事。」
馬英九指出，美國會出售武器跟提供情報給台灣，但是出兵的機會非常小，兩岸事務應該要走向「避戰謀和」的路，一方面避免戰爭，二方面要跟大陸謀求和平，才能真正做到安和樂利。
談到二二八事件，馬英九表示，從30年前就開始處理228事件跟相關賠償以及輔導，這些年來也都落實當初的承諾，跟家屬也建立了很好的關係，希望這樣情況持續延續。
此外，外傳馬英九不出席台北市下午所舉辦的二二八活動，是因為台北市長柯文哲不讓他致詞。馬英九則反問，「他有不讓我去嗎？」目前是沒安排這樣的行程，但他跟台北市二二八協會經常辦活動，像是在福德宮都辦了18次了，一貫以來都這樣，分開辦也很好。
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