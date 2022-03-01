「我覺得應該這樣做」、「那樣真的有用嗎？」在職場上，總會遇見一些說話非常直接、不加修飾，甚至想要掌控做事節奏的人。遇到這樣的部屬，有些主管可能會不知道該怎麼給予意見，尤其當主管的性格較為隨和時，很容易失去對於專案的主導權。

碰上控制欲很強，甚至喜歡主導事情發展的部屬，應該怎麼應對，怎麼合作？社會學家布勞爾（Tracy Brower）在快速企業雜誌（Fast Company）指出，主管可以運用以下三種方式，創造正面的工作關係：

1.不要幫對方貼標籤。當部屬的態度強硬，你也許會認為，他不想聽你的意見。但事實是，人們對於其他人的猜測，常常是錯誤的。

當主管覺得部屬的回應方式不禮貌，很容易直接下定論，把他歸類到不好相處的分類中。一旦你將他貼上難相處的標籤，就已經在彼此之間設立了一道障礙。

比起給別人貼標籤，你應該要專注於該做什麼事、怎麼做才能完成工作。你可以提醒自己，重點在於整體目標，以及達到最後結果。

2.運用他的長處。想一想，這位部屬擁有什麼價值，能夠在哪方面發揮能力？主導性強的部屬也許有想法，也有領導力。你可以授權他帶領一些團隊成員，負責某個任務，協助他把心力用在正確的地方。

需要注意的是，你應該著重於部屬實際的表現，而不是他們做事的方法。如果一位部屬和團隊合作很有效率，即使他工作時比較固執己見，也不需要太在意；相反的，如果他太堅持自己的看法，延誤了工作，你就要適時地介入，給予回饋。

3.保持自信。除了為別人貼標籤，人們有時也會給自己貼標籤。適時提醒自己，不需要太介意別人怎麼定義你的風格。多審視自己有哪些天賦和能力，思考自己在哪方面做得很好，以及你可以怎麼為團隊和公司發揮最大的能力。

此外，領導人必須確保與團隊成員之間的溝通管道暢通，並定期告訴部屬，他的努力帶來了哪些成效和影響。每個人都有盲點，你可以詢問部屬他的目標是什麼，他現在的行為是在靠近目標，還是偏離了軌道。

保持同理心，花時間了解你的團隊成員，才能幫助公司建立更好的工作環境，以及團隊合作的文化。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘427期》)