俄烏戰爭持續延燒，西方各國加大制裁力道，國民黨立委萬美玲今天質詢詢問，除了台積電外，政府是否會禁止其他廠商出貨給俄羅斯，經濟部長王美花表示，首先按瓦聖納協定，對相關出口嚴厲審查，接著，若產品用到美國技術，就不會出口，至於第三階段，現在有和一些國家討論細節，若確定後，會再有一波，會明確公布相關品項。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院，針對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委萬美玲質詢表示，她同意對暴力入侵其他國家的行為進行制裁，對於經濟部長王美花提到，會和相關盟友共同協調制裁方式，試問具體的制裁內容、盟友、共同作為是什麼？

王美花說，制裁內容包含金融部分與出口管制，經濟部負責出口管制，依貿易法規定，可以針對防止武力擴散相關品項進行審查，今天上午也明確公布，這些品項會嚴格審查，過往要出口到俄羅斯的物品也都要申請許可。

萬美玲追問，台積電停止供貨給俄羅斯，也是限制出口品項之一、制裁之一？王美花說，這分成好幾個部分，首先，要申請許可才可出口的部分，半導體有入列，但品項不是很多，台積電有一小部分是，但不是全部，其次，美國也發布比照「華為模式」，對外國產品若用到美國技術，就不能出口，因此台積電主動提出不會出口。

萬美玲再問，假使俄羅斯祭出反制裁，政府有無考量因應措施，王美花說，「對於不當侵略主權，用武力的方式，國際同盟一起來做（指制裁），若俄羅斯有進行任何行動，我想大家也是一起行動」。