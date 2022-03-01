第二季記憶體景氣回升，族群去年財報亮眼，今年展望也可期，法人大多給予利多訊息。周二DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)以及威剛(3260)、晶豪科(3006)都上漲逾3%，旺宏(2337)、宇瞻(8271)等記憶體個股也上揚表態。

記憶體報價波動的需求價格彈性相當大，因此一旦供需面有敏感性的訊息出現，容易導致價格短期間的急漲急跌。留意包括DRAM以及NAND Flash報價因生產端原料短缺訊息，可能產生的記憶體價格的短期急遽波動。而威騰電子和鎧俠3D NAND Flash產線受到污染，有助於NAND Flash產業供需結構，第二季漲價格局確立，如今烏克蘭情勢又陷緊張，一旦阻礙氖、氪、氙供給將有利Flash價格。

近日美光(MU.US)股價已伴隨財測將逐季好轉，呈現強勁反彈。因此近期記憶體族群並非無基之彈，投信持續布局南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等記憶體個股。

記憶體下游拉貨積極度增加，NAND現貨價格已反映上漲5-8%，原廠第二季合約價格漲價5-10%。記憶體模組廠威剛(3260)受汙染事件衝擊，NAND第二季轉為供不應求，同時看好第二季DRAM及NAND Flash合約價將同步反轉向上，毛利率將逐季走升至第三季，今年每股至少配發5元以上現金股利，本土投顧法人預估，去年EPS達10.17元、今年EPS達7.27元，建議第一季獲利相對低檔位子提早布局，目標價達117元。

南亞科DRAM跌價影響獲利最壞情況在首季，受惠OEM端DRAM庫存去化告一段落，報價可望於第二季築底反彈，加上供應鏈長短料下半年逐步緩解，雲端伺服器、消費性電子市況穩健，營運將逐季向上，本土投顧法人預估，去年EPS達7.41元、今年EPS達8.18元，股價同步表態可期，法人估目前75元有撐，目標價給予96元。

利基型市場5G、AI、車用的終端需求仍在，預期三星退出DDR3市場有助價格穩定，晶豪科(3006)有機會一掃陰霾，110年合併財務報告業經提報董事會通過，營業收入238.44億元，營業毛利87.16億元，營業利益58.75億元，稅前淨利59.80億元，本期淨利50.40億元，歸屬於母公司業主淨利49.76億元，基本每股盈餘17.76元，較前年的3.85元強增4倍。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利每股8元，並於6月15日召開股東會，將改選董事，地點位於新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳。 旺宏看好今年所有產品線表現，中長線在3D NAND及NOR FLASH產品的布局預計在營收貢獻度上將陸續成長，公司也將投入更大研發費用及資本支出接軌高階FLASH產品應用及擴增產能，在高階新領域應用增加有利於景氣循環股的評價提升。旺宏110年度合併財務報告，營業收入505.72億元，營業毛利210.49億元，營業利益110.64億元，稅前淨利133.27億元，本期淨利119.62億元，歸屬於母公司業主淨利119.62億元，年增1.25倍，創歷史新高，基本每股盈餘6.48元，也登上26年新高紀錄。本土投顧法人預估今年EPS達7.22元，目標價給予50元。

宇瞻2021年全年合併營收達86.82億元、年成長21.4%，毛利率17%、年增1個百分點，稅後淨利4.86億元，寫下2015年以來新高水準，相較2020年大幅成長77.6%，每股淨利4.81元，每股淨利則創上市以來新高。宇瞻預計每股將配發2.89元，創24年新高，配發率超過六成。

上周法說會，宇瞻總經理張家騉看好2022年記憶體應用在DRAM跟NAND Flash都會有顯著成長，加上價格走勢正向及策略夥伴在業務合作上的加乘效益，搭配近年來在營運數位轉型提升產品、技術、製造與服務的整合效益，皆有望替2022年營運加分，對於2022年第一季營運展望審慎樂觀。