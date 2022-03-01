停車彎一部分改畫設成公車專用格。（陳夢茹攝）

桃園市八德北景雲計畫內有八德國民運動中心、大湳社福館及大湳消防分隊等，外圍有個停車彎，原是設計讓送孩子去公托的家長臨停，卻長期遭民眾占用，為杜絕占用情形，停車彎改畫設成公車專用格，剩餘空間設置停車格並採累進費率，以提高周轉率。

市議員蔡永芳指出，停車彎原本是規畫讓家長接送孩子時能有臨停的地方，但近期不少地方居民反應有人長期占用，為此市府局處與民代開會研議，決議畫設公車專用格，剩餘空間增設2個汽車停車格、7個機車停車格，避免車輛久占，更為了提高周轉率實施收費管理，機車格部分為體恤外送員，前半小時免費。

交通局表示，2個汽車停車格、7個機車停車格自3月1日起採累進費率，汽車每次停車未滿30分鐘免費，31至60分鐘以1小時計費，爾後每半小時計費，第1至3小時，每小時40元，第4至6小時，每小時50元，爾後每小時以60元計費；機車位每小時10元，每次提車未滿30分鐘免費，31至60分鐘以1小時計費，爾後每半小時計費。

體育局另也提及，八德國民運動中心外圍空地，除了有畫設機車停車格的區域開放停車外，其餘區域皆為禁止停車，不過仍有洽公、運動民眾將車輛開到空地停放，使得鋪面受損，為此已在公共空間各入口處增設車擋石柱，防止車輛停放，另也協調警方積極開單取締，提醒民眾若欲停車，可善用路邊停車格及地下停車場。