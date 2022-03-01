義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）Magnifica系列頂級珠寶與腕表全球巡迴展，即將在3月9日至14日於台北101大樓88樓展出，展出近300件、總價逾80億的珠寶腕表作品，不僅總價打破往年紀錄，且是首度在台北101的最高樓88樓展出，稱之為「全台最高珠寶展」，一點也不為過。

寶格麗以羅馬帝國時期古幣打造Monete Weave頸鍊和手鍊，風華絕代。（BVLGARI提供）

今年寶格麗的珠寶主題為「Magnifica」，意指「壯麗」，為了呈現珠寶作品壯麗恢宏的美景，不僅寶石一顆比一顆碩大，而且色彩繽紛。以全場最貴的珠寶作品Imperial Spinel項鍊為例，主石是一顆重達131.21克拉的pinkish red尖晶石，重量位居全球排名第四，也是目前市場上最大的尖晶石，色調偏浪漫的亮粉紅色，在27顆總重達84.29克拉的祖母綠圓珠、總重51.5克拉鑽石的圍繞下，宛如一朵盛開的玫瑰，要價逾5億元。

寶格麗Imperial Spinel尖晶石項鍊要價逾5億，是全場最貴的作品，主石為131.21克拉的pinkish red尖晶石。（BVLGARI提供）

另一件Emerald Elipse祖母綠項鍊，主石是一顆重達62.04克拉梨形切割祖母綠，再搭配7顆總重逾64克拉的祖母綠圓珠，同樣也是要價數億的稀世珍寶。

寶格麗Emerald Elipse祖母綠項鍊，主石是重達62.04克拉梨形祖母綠。（BVLGARI提供）

寶格麗也特別針對亞洲市場設計一件名為Imperial Diamond黃鑽項鍊，主石是12.16克拉梨形切割豔彩黃鑽，設計靈感源自知名作家張愛玲，透過鑽石與黃鑽華麗舖陳的交錯線條烘托黃鑽主石，猶如張愛玲從容優雅、又不減華麗犀利的文筆，藉此向文學致敬。

寶格麗Imperial Diamond黃鑽項鍊設計靈感源自知名作家張愛玲，主石為12.16克拉梨形切割豔彩黃鑽。（BVLGARI提供）

另以多種色彩寶石打造的珠寶作品，也是最能突顯「Magnifica」主題的代表作，如Color Ripple彩寶項鍊，鑲嵌碧璽、紫水晶、黃水晶、石英與托帕石等重達近30克拉的大顆彩寶，風格大膽、讓人目眩神迷。

寶格麗Baroque Spiral頂級彩寶項鍊，以繽紛彩寶勾勒Magnifica壯麗美景。（BVLGARI提供）

取材自羅馬帝國時期古幣的Monete Weave頸鍊，選用羅馬皇帝尼祿肖像的青銅古幣，鑲嵌在幾何圖形的黃金雕刻頸圈上，是耗時1400工時才得以完成的珠寶作品。

寶格麗Monete Weave頸鍊，選用羅馬皇帝尼祿肖像的青銅古幣。（BVLGARI提供）

融合珠寶工藝與鐘表技術的Serpenti神秘珠寶表也有新作品，首度來台展出的Serpenti Baroko彩寶神秘表，靈感源自巴洛克風格花園的階梯，綴滿了華麗的各色寶石，需耗費工匠600小時精心打造，十分講究且細緻。另一款以埃及豔后為靈感打造的Serpenti Misteriosi Cleopatra神祕珠寶表，以鑽石雪花鑲嵌勾勒六角形蛇麟，並鑲嵌9顆鮮豔彩寶，令人嘆為觀止。

寶格麗Serpenti Baroko彩寶神秘表，靈感源自巴洛克風格花園的階梯。（BVLGARI提供）