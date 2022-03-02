「曼陀羅計畫表」的起源

「曼陀羅計畫表」是一張由九（3×3）大區塊、每區塊有九（3×3）個表格所構成的圖表，

「曼陀羅」（Mandala）一詞源自梵文，或音譯為「曼荼羅」，是佛教常用字，意指圓圈、中心，或壇場、壇城、道場，主要用於印度教密宗與佛教密宗在舉行宗教儀式和修行禪定時的象徵性圖形。

曼陀羅的一般構成是將主要的尊神置放在正中央，其餘諸天諸尊環繞在周遭，並以一定的規律排列。換言之，曼陀羅是以繪畫形式代表佛教的世界，意謂所有尊神相互影響，形成一個單一的世界。

曼陀羅圖的結構具有高度邏輯性，而且是以簡單的形式來傳達下面的概念：一項事物被創造與產生，有其必要的構成元素，而這些元素彼此間又具有密切的關聯性。因此，這個概念常應用在各種不同領域，如目標設定、問題解決、商業計畫、產品開發、會議議案討論等。如果將「我想成就什麼」放在表格的中心，這就是一張「目標設定表」；如果將「我想評估什麼」放在正中央，這就成了「評估檢查表」。

「曼陀羅計畫表」的創始人是今泉浩晃，至於大谷高中時填寫的「Open Window 64」則是原田隆史的改良版，稱為「原田方法」。原田曾任職於大阪市立松虫中學等多所學校，擁有二十年中學教師資歷，一九九四年前往歐洲進行教育參訪的過程中，受到芬蘭等國的教育理念所啟發，激勵他深化與活用「曼陀羅計畫表」，後來成功重建多所資源貧瘠或校風不振的學校，打造出七年內榮獲十三次日本第一的冠軍田徑隊，被譽為「天才體育教師」、「生活指導之神」。二○○一年成立自己的諮詢顧問機構「原田教育研究所」。

在日本已經有超過四萬家企業、至少八萬名員工接受過原田及其機構的指導，包括花卷東高校棒球隊監督佐佐木洋。二○一八年原田接受《華爾街日報》專訪時曾表示：「我相信這（指『曼陀羅計畫表』）對大谷現在的成就是巨大的支柱。」

確實是如此。「曼陀羅計畫表」不僅協助大谷在高中達成球速一六○公里以及畢業後加入職棒的目標，根據原田的說法，大谷在高中第一張「曼陀羅計畫表」之後，隨著棒球生涯目標的不斷更新，後續還填過至少十五張表，這件事也得到日本火腿球團與天使球團管理階層的證實。而火腿球團選手教育總監本村幸雄不僅協助大谷製作「曼陀羅計畫表」，還推廣到每一位選手。

近十年來，「原田方法」已被公認是「促進員工發展」最有系統的方法之一，並為麒麟啤酒、優衣庫、野村證券、三菱日聯銀行等企業所採用。隨著大谷成功挑戰大聯盟，「原田方法」也逐漸在美國打開知名度，原田的學生之一，「生產力出版社」（Productivity Press）總裁博迪克（Norman Bodek），就致力於透過手機app以英文及日文傳授「原田方法」，他說：「大谷是我們的超級球星，雖然不是每個人都能成為世界最強的棒球選手，但每個人都有機會成為自己領域中的佼佼者。」

目標必須從數字開始，沒有計畫就不能稱為目標

曾經有日本媒體詢問佐佐木洋監督「如何將大谷培育成如此偉大的選手」，佐佐木這麼回答：「我本身不是偉大的選手，也不知道投出球速一六○公里的方法。但我可以告訴你，大谷為了實現目標，是如何思考及建立計畫的。」

「目標必須從數字開始，而且除非你有一套完整的計畫，否則不能稱之為目標。學生時代的我完全無法體會這一點，但成為教育者以來我學到許多東西，逐漸理解該如何培育人才。我一直告訴選手們要有具體的目標，例如數字、競爭對手，然後制訂計畫來達成這些目標，這就是將計畫書寫下來的重要性。透過書寫的方式，也能幫助你持續檢視，我相信這是達成目標不可或缺的步驟。」

而這正是「曼陀羅計畫表」最神奇、也最實用之處。

「曼陀羅計畫表」的設計邏輯

至於「曼陀羅計畫表」如何設計？又該如何填寫？

「曼陀羅計畫表」是一張9×9的正方形表格，填寫原則如下：

一、 先在整張表格的正中央填寫核心目標。

二、 在核心目標周圍的八個方格，填上「實現核心目標」的八項要素。

三、 整張表外圍共有八個3×3的正方形表格，將第二點所列八項要素分別填寫在周圍八個3×3小表的正中央。

四、 在這八個3×3小表，將達成各項要素的具體行動，填入各小表周圍的八個方格。

因此，「曼陀羅計畫表」在設計邏輯上，是從單一的「核心目標」，衍生出八項「基礎思考」，再從每項「基礎思考」，分別發想出八個「實踐思考」；在組成上，則是由一項「核心目標」、八項「次要目標」、六十四項「具體做法」所構成，目的是要讓使用者在依序填表的過程中，對於達成核心目標的「想法」與「做法」更加清晰。

至於執行順序則與填寫順序相反，使用者透過日常任務的達成來滿足「次要目標」，當所有「次要目標」都得到實現時，最終的「核心目標」也就完成了。

看似簡單的「曼陀羅計畫表」其實蘊含下列幾項優點：

一、 全球知名企管顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）最常用的結構化圖表之一就是「邏輯樹狀圖」，將每個問題的子問題分層列示，從最高層開始逐步往下擴展，協助釐清思路，找出關聯項目，不做重複或無謂的思考。「曼陀羅計畫表」則是由中心往外延伸，優點相似且同樣具有高度邏輯性。

二、 從抽象到具體，從目標到做法，提高目標實現的可能性。

三、 利用使用者想填滿空格的心理，激發更多想法。

四、 在整理思路、評估可行性時，可在同一張表綜觀全局。

五、 將達成核心目標的次要目標與具體做法集中在同一頁面，便於每日檢視。

至於「曼陀羅計畫表」在填寫與執行上，最需要注意什麼？毫無疑問是目標與做法的「明確性」（Specific）與「可衡量性」（Measurable），而這正是「SMART目標設定法」的前兩項原則。以「明確性」為例，與其將目標訂為「發大財」，倒不如改成「五年內賺到一千萬元」；同理，「學好英文」稱不上明確的目標，改成「多益考試八百分以上」會更具體。

至於目標的「可衡量性」，最理想的狀況是要讓「今天的自己能與昨天的自己客觀比較」。要記得，「曼陀羅計畫表」的真諦不在設計一張完美的表格，也不必然要在短期內達成所有目標，重點是你每天做了什麼。

曾經有人問大谷，在他「曼陀羅計畫表」的八個次要目標中，哪一項對他最難？大谷回答：

「沒有哪一個目標是最難的，最重要的是在紙上具體訂下數字與期限，然後加以實踐。」

「手不舒服就改練腿啊！」

對於多數運動員來說，日常訓練是最枯燥的一環，但能讓大谷如此積極投入，毫無疑問，量化目標是一大關鍵。「初中時期我從來沒有測過自己的球速，直到念高中之後學校才有測速槍。第一次看到上面顯示一四○公里、一五○公里的數字時，這種球速緩步增加的過程真的很有趣。」大谷回憶說。

(本文摘自《大谷翔平：天才二刀流挑戰不可能的傳奇全紀錄》/奇光出版)

【內容簡介】「要做就做別人做不到的事。」

「如果你覺得自己做不到，就不會有起點。」

「當你在逆境時做了什麼，這才是最重要的。」

「如果沒有挫折的經驗，就不會有成功的喜悅。」

「棒球就是這樣一個你只要付諸努力就會得到回報的運動。」——大谷翔平

「大谷翔平簡直把大聯盟當高中棒球在打！」

「拜託，我希望他能再活躍十年，我想讓我的孩子看到大谷翔平。」

「你現在討論的是大聯盟有史以來的最佳球季。」

這3則分別來自台灣、日本、美國的網友留言，成為大谷翔平2021年史詩級球季的註腳；身為這個年代的棒球迷，我們何其有幸，能見證這個超越「棒球之神」貝比‧魯斯的歷史時刻。

2021年，美國職棒洛杉磯天使隊大谷翔平的生涯紀錄年，在大聯盟展現百年難得一見的投打二刀流身手，打擊上締造46轟、100分打點、26次盜壘，投球上投出9勝2敗、防禦率3.18、156次三振……被評選為「全球運動史上最偉大的賽季」，也一舉斬獲大聯盟年度最佳球員、美聯年度MVP、指定打擊銀棒獎、大聯盟主席歷史成就獎等至高榮譽。

本書翔實記錄大谷翔平家庭教育、棒球啟蒙、人格養成、美日職棒生涯的48則人生篇章，收錄超過200則經典語錄，期待能讓讀者在閱覽其人生傳記的同時，也能從格言金句中找到化不可能為可能的執行力、逆境力、決斷力、鈍感力。書中特別收錄22幅珍貴彩照+大谷翔平大事年表‧紀錄獎項‧美日職棒生涯數據一覽，精采呈現百年一遇天才二刀流場內外的重要時刻。

【作者簡介】張尤金

1975年生於台北，台灣大學會計學士、政治大學會計碩士。會計師、內部稽核師考試及格，曾任公開發行公司會計主管，現任職於證券業。2007年開始棒球寫作，網路人稱「尤金大」。曾任《聯合新聞網》及《Yahoo奇摩運動》特約作家、《美國職棒雜誌》外稿作者、《鏡週刊》專欄作家，目前是《運動視界 Sports Vision》榮譽名人堂專欄作家，也是該網站有史以來第一位人氣破千萬的作者。現任八字學會副理事長及特聘講師，亦為「斜槓的50道難題」一書協作者。2021年5月出版第一本書《天才的人間力，鈴木一朗：51則超越野球的人生智慧》。

・臉書粉絲團：「運動狂人 Sports Maniαc」

・臉書社團：「邁阿密馬林魚台灣應援團」