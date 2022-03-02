Ella（左）很開心能與耿樂合作。（群石國際提供）

Ella（陳嘉樺）主演新片《野夏天》因為疫情而延宕，將於3月25日上映，她在片中演出內心糾結的記者，一向開朗的Ella坦言「我不喜歡她陰鬱的個性」，拍攝期間還因為太投入，一度懷疑自己患上憂鬱症，連老公都很明顯地感受到她被負面情緒包圍，不捨地直說她喜歡自虐。

該片由曾以《街舞狂潮》獲金馬最佳紀錄片的導演蘇哲賢執導，除Ella外，還集結實力派大陸男星耿樂，金馬影帝陳以文、金鐘最佳女配角黃瀞怡（小薰）與台北電影節最佳新演員林暉閔等同台飆戲，Ella透露過往演出的角色，都會跟自己有某些連結，但此次是截然不同的角色，極具挑戰，再加上能跟老戲骨耿樂合作，覺得是個很特別的經驗，所以決定參演。開拍前，導演有讓演員們一起上了對話訓練課，老師通常只會以一句話來發想，接著讓他們自由發揮，這些對話元素，後來也發展成片中對話，讓他們更能融入在角色中。

此次飾演內心有著許多糾結的「吳又立」，Ella說「吳又立會做的事情與我的個性非常不同，我不喜歡這個人，但當演員的心要很大，學習包容的接受不一樣的性格與人物，當我深入理解這個角色後，反而更加的心疼，她是個需要被愛、關注與被肯定的女生，只是她沒想到，因為要追求被肯定與關注的同時，成就自己卻傷害了他人，內心真的很想給她個大大擁抱」。2年前拍片的那段日子裡，一直處於情緒糾結中，看見的世界都是黑白的。

直到看了試片，回憶再度湧上心頭，Ella看了狂飆淚，情緒才稍微得到釋懷，「這是我從影以來，演出與我本人背離最大的角色，跟我的成長與性格是截然不同，必須要花很多時間的沉澱與釐清這個角色來投入，吳又立是個完美小姐，事事都很硬撐，但我就不是個凡事都要求完美的人」，讓她拍片時心情糾結，一度無法走出角色，更開始懷疑自己的人生觀，打趣說：「現實生活中我真的無法跟她做朋友，也很難解開她的心防啦！」

而電影同名主題曲搶先在3月2日電台曝光首播，MV也同步上線，由新生代饒舌歌手高爾宣為電影量身訂製，高爾宣表示有與導演聊過，也一起看了劇本，因為是一部關於跑隊少年經歷種種人性波折的電影，所以寫這首歌用了很多和「跑步」有關的詞，希望能更契合整個故事，這次創作難度超高，同時她也是首度為女歌手創作，2人的對唱第一版完成，發現不適合Ella唱，後來經過調整才有現在的成果。

Ella則說以片中的跑隊少年們的心情出發，唱出他們心聲，因為要挑戰飆高音，因此喉嚨需要健康沒有水腫的，過往在團體都是以低音為主，這些年來，開始嘗試多種不同的音域，這次開發出自己從未想過的高音潛力，不忘打趣喊：「可能是生完小孩後，腹部變得更有力了吧！」更誇讚高爾宣的創作非常棒，精準地抓住電影的精隨，在錄音室演唱感覺自己變年輕了。《野夏天》3月25日在台上映。