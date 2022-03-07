迎接38女神節，專屬「她」的購物節慶，百貨推出女神主題活動，指定服飾可達38折、厚底鞋款66折，還有脣膏買1送1、明星保養品41折起等優惠，創造專屬女性的「她商機」。

新光三越南西店PANDORA無限璀璨短鏈推薦價，2880元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店即起至3月13日止，於App線上推出「寵愛女王節」，包括必收彩妝TOP10推薦，如RMK春焰彩妝組原價1780元，優惠價7折1260元、Make up forever粉無痕親膚組價值4050元，優惠價69折2800元等；及女王時尚單品推薦，如PANDORA無限璀璨短鏈2880元、RABEANCO AOTA圓筒手提包推薦價8400元等。

新光三越台北信義新天地，則有脣膏免費送一日限定，A8館的BOBBI BROWN，於3月8日當天購買任一正貨脣彩，即贈金緻絲絨脣膏；A8的SHU UEMURA，同樣於3月8日當天消費滿3800元，贈無色限釉光精油脣膏；A8 NARS專櫃，購買惹火脣膏MONA＋惹火脣膏ANE，即贈雲霧腮紅ORGASM。

另信義新天地的運動品牌也祭出折扣， Adidas至3月8日止，指定商品8折起，單筆3800元送品牌托特包，Nike於3月8日至3月13日預計也有折扣，A11的「青春厚底節」百款厚底鞋款最低達66折，及A8女裝GIORDANO LADIES精選商品38折。此外，3月8日當日於App扣38點skm point，即可獲得免費小確幸的小濃奶茶。

微風迎接38女神節，即起至3月9日，於指定分館使用Breeze Pay微風錢包消費，可享有3倍及8倍回饋，一般櫃位消費達8000元，享有點數8倍回饋。微風觀察，因長期戴口罩影響，比起彩妝，保養品更受女性關注，BREEZEONLINE微風精品線上，精選超過美妝、香氛保養等產品，即起至3月14日，不限金額享限時免運，眾多明星保養品低至41折起。

微風廣場、微風信義Self-Portrait藍色削肩鑽飾開衩洋裝，推薦價1萬3800元。（微風提供）

遠東SOGO天母店LONGCHAMP Le Pliage Torchon Carreaux手提包，推薦價8700元。（SOGO提供）

另微風也推薦Chloé、alexanderwang、SANDRO、maje、MM6、Self-Portrait、Alice + Olivia等品牌女裝，今年主打極簡剪裁，色系也偏向單一色系，提升多種場合的穿搭質感。

SOGO天母店新引進5大新品牌，且將於3月26日、3月27日舉辦服裝秀，可現場體驗2022春裝的時尚魅力；也同期規劃滿額兌換消費禮，及刷指定信用卡送電子商品券等回饋。