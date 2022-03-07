Ella的「艾拉秀」將於5月28日在高雄登場。（勁樺娛樂提供）

Ella南下不錯過道地美食。（勁樺娛樂提供）

陳嘉樺（Ella）的「艾拉秀」巡演將於5月28日移師高雄，距離賣票僅剩一週，Ella搶先帶兒子勁寶南下港都「巡田水」，除了到演出場地高雄流行音樂中心海音館場勘、在駁二藝術特區踏青，更不容錯過道地美味小吃，公開所有吃喝玩樂的行程，邀粉絲們屆時除了看表演，也可以按照這艾拉港都攻略踩點，整天從早吃到晚超過30樣好料輪番餵食，Ella吃得津津有味直呼：「一天真的不夠玩啦！你們五月來一定要好好走走逛逛。」

Ella此行以高流與愛河鄰近為走跳行程，大快朵頤為主要訴求，首先衝到南豐魯肉飯大啖午餐，接著再到阿標米粉、生魷魚、黑白切等，有趣的是，晚餐時團隊來到忠孝海產店吃海鮮，點滿了豐富一整桌菜餚，原擔心吃了一整天會吃不完，殊不知難抵新鮮魚蝦的美味，竟然也是一整桌12道佳餚橫掃吃光光，結帳時經濟實惠的價格讓Ella好驚奇，決定寄出加碼回饋，只要粉絲猜對這一整桌吃了多少錢，答對金額數字的幸運粉絲，解接承諾要送艾拉秀專屬簽名海報，活動請洽官方粉絲團。

此外，Ella也前往鹽埕區冰果室品嚐番茄切盤，並前往愛河邊散步，搭輕軌到駁二藝術特區參觀、觀看大港橋、帶著勁寶去搭全白旋轉木馬，邊吹著港邊的風，邊欣賞夕陽落下，除了拍美照留念，不僅如此，她還在場館內示範呈現了瑜伽當中船式、魚式等高難度動作，要粉絲們也可以接力串連挑戰看看「艾拉筋神」系列姿勢；「艾拉秀」高雄場門票12日在拓元售票系統開賣。