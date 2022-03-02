大江生醫（8436）董事長林詠翔2日在經濟部標準檢驗局舉辦「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會中宣示，大江將於2030年完成100％再生能源使用，成為台灣的節能減碳製造業表率，樹立全球生技領域環保標竿。

林詠翔分享，在2017年時即向RE100提出申請，於2018獲選加入，申請過程中在定目標的時候，曾收到建議可將達標日訂於2045甚至2050年，當時覺得節能減碳是正確的未來，就該將未來提前到現在作，故毅然決然訂於2030年達標的高標準。剛開始即著手審視原本的營業項目，只要與再生能源使用有牴觸，就不是未來將能存續的項目，調整大江營業體質與服務，因應再生能源使用與節能減碳趨勢，以福報與財報能同時擁抱的平衡基準，展開大江將在2030年達成100%再生能源的歷程。

林詠翔表示，參加此次活動的各領域企業領袖都是節能減碳同道中人，各有專擅，將能在邁向100％再生能源使用之路上相互扶持邁進。

2日的記者會由經濟部陳怡鈴主任秘書、行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、標準檢驗局連錦漳局長、北美資源解決方案中心(CRS) Jennifer Martin執行長，以及參與臺灣主題論壇之企業代表友達光電彭双浪董事長、國泰金控李長庚總經理、台達電子周志宏永續長、大江生醫林詠翔董事長、PwC Taiwan周建宏所長、台北101張學舜董事長聯袂出席。

即將於3月7日至9日以「透過再生能源憑證促進亞太地區綠能發展（Utilizing Renewable Energy Certification to Facilitate APEC Regional Renewable Energy Growth）」揭幕的APEC線上論壇，是APEC 21個經濟體對於該區域推動再生能源相關議題，第一次從再生能源憑證推動角度切入，論壇主題自政策制度面、市場面以及企業ESG三個面向探討，亦是臺灣首度在APEC國際會議場合舉辦跨「能源」及「標準」之論壇（Cross-fora），對再生能源及憑證市場之未來發展，具有關鍵意義。