楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文為實境節目《老少女奇遇記》到小琉球出外景，還造船出航。（桂田文化藝術基金會提供）

金馬影后楊貴媚首次擔任節目總製作人，攜閨密鍾欣凌、嚴藝文跨界主持實境節目節目《老少女奇遇記》，繼9月的台東行後，日前再赴小琉球一探島上海洋風光和民俗風情。楊貴媚今（2日）表示前晚在海上錄外景4小時，站在獨木舟上，看見一群比基尼辣妹從面前划過，當下，她不甘示弱緩緩站在舟上，心想：「身材比不過妳們，我也站得起來。」辣妹們看見還對她豎起大拇指。

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文為《老少女奇遇記》到小琉球出外景，3位還挽起袖子向知名的大沐老師學習製作獨木舟，楊貴媚說：「我們雖然希望能透過節目幫助到在地的發展，但其實在造舟過程反而是我們學習到更多，尤其每一個細節都可能影響整艘船，這是一個很棒的體驗，也希望觀眾都能在娛樂的同時多吸收一些海洋知識回家，讓旅行更有意義。」

旱鴨子的楊貴媚，先前拍實境節目《阮三个3》時，早有划獨木舟經驗，這次稍微克服怕水障礙，反倒是，嚴藝文小時候溺水過，極度怕水的她說：「其實之前壓力就很大，錄之前製作單位就說，如果太害怕真的不用勉強。」但因楊貴媚稱錄影時有教練跟隨，各種設備齊全，現在不下水，以後可能沒什麼機會，嚴藝文只好硬著頭皮下海。

嚴藝文今受訪時苦笑說，不知道要在海上漂流那麼久，「因為下水後，踩不到底很沒安全感」，一度崩潰在現場狂飆髒話，她在拍攝時看到有空拍機，還直接對著鏡頭怒比中指，「真的太害怕一直哭一直哭然後變成生氣」，真性情全都露。

楊貴媚在旁喊有看到海龜是不是值得了，嚴藝文說「有啦，算值得啦」，但仍忍不住抱怨楊貴媚、鍾欣凌這2位姊姊：「妳們到底要逼死誰！」無奈表示當時想說節目叫《老少女》，雖然知道會有挑戰，但做不到應該不用勉強，沒想到楊、鍾2人根本沒在怕，無奈說：「2個姊姊都說好，我沒辦法說不要。」甚至連身材養眼的教練在旁伺候，她都無心欣賞。