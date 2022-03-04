林柏宏日出擔當揪晨跑樂當觀光客。（公視提供）

范少勳與施名帥重現餐車經典料理「手工漢堡」。（公視提供）

范少勳溫馨歸隊「就像回家」。（公視提供）

公視實境節目《阮三个3》今將播出第三集，前季小幫手范少勳驚喜現身與大夥團聚，暖心直呼：「這就像回家的感覺！」主廚施名帥為了做甜點提拉米蘇，卻因為無法成功將鮮奶油打發而卡關，在節目中緊急向老師求救；林柏宏晨跑欣賞看日出，樂當觀光客享受美景，温貞菱不好意思喊休息，只好提議去看牛趁機偷偷喘口氣。

曾在《阮三个2》以及特別企劃「餐車環島發大財2」擔任小幫手的范少勳，在第三季中也驚喜現身，楊貴媚一見到他便開心地跳起來，范少勳表示：「其實我一開始在民宿外面set很久，還變聲假裝是客人，想要營造驚喜感，沒想到一下就被認出來，還一直被虧怎麼現在才來，讓我覺得這才是回家的感覺！」還與施名帥重現餐車經典料理「手工漢堡」，美味程度令眾人誇讚不已。

擔任本季主廚的施名帥，除了料理三餐外，還負責製作甜點。製作客人預訂的慶生蛋糕「提拉米蘇」時，卻發生無法將鮮奶油打發的卡關窘境。楊貴媚表示：「那是我第一次看到小帥在廚房需要求助。」施名帥表示當下很困惑，明明材料都沒少，卻一直無法成功，表示：「當下只好趕快打電話求救，最後聽從建議決定捨棄機器，改由手打配上老師教的手勢才終於被我打起來。」事後在對材料明細時發現，有個原料買錯應該是完全打不起來的，最後竟克服這個不可能的任務，令廚藝老師驚嘆：「真的可以出師了！」

民宿小幫手温貞菱，平時喜歡從事外戶外活動，這次卻為了招待林柏宏體驗東岸晨跑迎日出行程，差點把自己累壞。温貞菱表示：「其實林柏宏本身慢跑厲害到可以當配速員，我們跑步的過程中他一直跟我聊天，又不想被他覺得我跑很爛，到最後跑到累我只能說，『那邊有牛欸，我們去看一下好不好』，不好意思說我好累，我們休息一下。」

林柏宏則是對這個行程大為讚賞，不僅如願享受到東岸日出美景與清新空氣，也自嘲：「這是我唯一最像觀光客的時候。」提到温貞菱的陪跑表現，林柏宏也相當滿意：「有人能一起跑步、看日出感覺很熱血；她還隨身背著一個小包包，裡面有幫我帶的水跟毛巾，這段服務很加分！」

《阮三个3》以台東成功的海邊民宿做為據點，邀請多位來賓，如黃瀞怡（小薰）、黃仲崑、黃遠、萬秀洗衣店、邵雨薇、謝章穎、胡釋安、馬力歐、鍾欣凌、李玉璽、朱芷瑩等人一同共襄盛舉。本季節目共計8集，每周五晚9時於公視頻道首播，公視線上影音平台「公視＋」同步跟播。