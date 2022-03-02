大陸女星喬欣出道時以亮麗外表、清新氣質受到矚目，並透過電視劇《歡樂頌》走紅，而近期忙著宣傳新戲《嫣語賦》的她，卻被網友挖出5年前錄製綜藝節目時的影片，而當時的她與其她藝人一起體驗消防員的工作，但她卻將消防服故意穿得「很時尚」，讓不少人批評她態度輕浮，意外引發爭議。

喬欣曾在2017年時受邀擔任綜藝節目《約吧大明星》的主持人，其中一集找來了鹿晗、李晨等人一同體驗消防人員的工作，當他們都換上消防服之後，只有喬欣故意將拉鍊敞開，並將衣服拉至肩頭，即使裡面還穿著一件迷彩短袖上衣，仍看起來像是大明星們所穿著露肩裝，讓當時在訓練場的教官大聲訓斥，要求她在20秒內要將儀容重新整理好，但喬欣卻忍不住抱怨教官太兇了、時間不夠等等，讓觀眾看完後忍不住大罵她「態度真輕浮」、「這麼專業的服裝被她拿來當時尚單品來穿」、「真不尊重消防員」等負面聲浪不斷。

喬欣5年前因服裝的關係而遭到網友批評。（圖／騰訊視頻）

眼看事情越演越烈，喬欣在當時也緊急發文道歉，表示「最開始在對待制服穿著上有疏忽，沒有用一個最嚴謹的態度而產生了誤會」，她的工作室也發出聲明，解釋「喬妹懷抱著對每一個人，以及每一個職業的尊重參加節目，毫不鬆懈的面對每一個環節，努力去完成心願。而有一些節目效果與綜藝節目的梗，不奢望每一個人理解，但也希望大家給喬妹多一點的包容與支持」。

儘管當時她們已針對此事道歉，但近期因喬欣所演出的戲劇《嫣語賦》正在熱播，而使當年的「消防服事件」再次被挖出引發爭議，使得喬欣只能在個人抖音帳號上發文表示「有部分帳號拿著斷章取義的剪輯（影片）擴散，我無法逐個解釋道歉，但以此警示自己和大家也是積極的」，再次解釋當年因剛出道不久，不懂的拿捏效果，因此當她聽到工作人員說「「不用穿得太規矩整齊，有一些口頭的抱怨，這樣前後會有反差」時她便照做，但看完整集節目的朋友就知道當時的她很認真完成了當天的任務，希望外界不要再過度解讀。