夫妻差幾歲最幸福？研究發現，特定的年齡差，可能容易導致離婚，也可能幫助男方延年益壽。如果你跟伴侶是「老少配」，或許可以檢視4大問題、幫助溝通並穩定感情。

跟另一半最多能差幾歲？理論上，年齡差距愈小，愈容易有共同話題，尤其在快速變遷的當代，年紀差不多的人，經歷過的時代也差不多，可以對相同的事物產生共鳴。

過去有個說法是：「把自己的年齡除以2、再加上7」，對方年紀必須大於等於這個數字。也就是說，50歲可以和35歲交往，但想和25歲的人論及婚嫁，就有代溝過大的風險。不過，這條公式的來源不可考究、僅供參考，可靠度也存疑，只是作為一種檢視方法，還是蠻有趣的。

●擇偶年齡偏好 男女大不同

美國線上約會網站OKCupid共同創辦人魯德（Christian Rudder）做了一份調查，他發現，男性和女性在擇偶的年齡偏好上，有頗大的差異。

女性多半會選擇跟自己年紀相仿的伴侶，但男性卻多半對「找個年輕老婆」存在憧憬，隨著自己的變老，也愈來愈希望自己跟對方年紀差愈多。研究顯示，女性偏好尋找同年、或只比自己大1～2歲的男性；男性則不論自己的年齡，都偏好20歲出頭的女性。

●老婆愈年輕，老公愈長壽？

男性的這種偏好，有道理嗎？從科學上看，確實有證據顯示，找個比自己小的伴侶好處不少。年齡差距會對老後生活帶來影響，站在自己的角度來看，找一個更年輕、更健康的伴侶，年老時會有人照顧你、同時可以避免自己守寡。

斯德哥爾摩大學人類學家德雷法爾（Sven Drefahl），調查丹麥50歲以上的人口，發現配偶比較年輕的男性，比起其他同齡的男人更長壽。

在調查中，這些男人的配偶年紀愈長，他們自己就活得愈短，而且跟教育程度、財富多寡都無關。不過，當中的因果關係也很難證明。身體比較健康的男人，或許更能吸引到年輕的女人，也因此本來就會更長壽。這是一種推論。

有趣的是，如果性別對調，該現象就不成立了。也就是說，如果女人的配偶比自己年輕，且年齡差距愈大，她們自己的壽命並不會變得更長。德雷法爾推測，這很可能是因為跟男人相比，女人比較不需要伴侶來支持自己，所以不會因年輕配偶的活力而受益。

●年紀差愈大、愈容易離婚？

2014 年，《大西洋月刊》報導引用一則研究指出：「夫妻差5歲，比起同齡、或年齡相仿的夫妻，離婚率高出18%。」如果與伴侶只差1歲，離婚率大約只有3%；如果差10歲，離婚率會升到39%；如果兩人差到20歲之多，離婚率高達95%。

英國國家統計局一則研究也呼應，30歲以上才結婚的女性，如果又比伴侶年長10歲以上，那確實更容易離婚。

不過，這些研究並沒有證實「年齡差」跟「離婚率」之間有因果關係。換句話說，會離婚，未必是年齡差所造成的，很可能是其他因素導致，只是這些人剛好都喜歡找年紀跟自己差比較多的人結婚。

●老少配必問：4大問題檢視感情

不論科學證據如何佐證，當感情一來，想躲也躲不了。「老少配」除了必須面對社會眼光、言語，最好也要對彼此的感情有長足的共識。這裡整理4個問題，幫助你跟對方溝通，特別適用老少配：

1.這是長期還是短期關係？

談好這件事很重要，如果只是短期的關係，或許不需要糾結太多，彼此開心就好。年輕伴侶能提供對方更多活力，年長的伴侶則能提供經濟、經驗的支持。

2.你們的長期目標是否一致？

如果這是一段長期關係，彼此對未來的共識就很重要。比起糾結跟對方的年齡差，不如好好看看，你們對未來生活的想像一樣嗎？雙方預計幾歲退休、會不會影響到相處的時間？生活上的時間分配，彼此能不能接受？

3.你們想要生孩子嗎？

如果你的伴侶跟自己有一定的年齡差距，最好聊聊彼此是否會想要小孩，然後及早做安排。生育有其年齡限制，如果是女方年紀較長的情形，那到了40、50歲左右，就容易遇到不孕症問題。雙方也都會擔心自己比小孩老太多，無法參與他們的青春時期。

4.有親友支持你們嗎？

親朋好友對我們的感情事扮演至關重要的角色。研究發現，一般來說，一段獲得身邊朋友支持的感情，更可能走得長久；相反地，如果他們不支持，他們的行為也可能會影響這段感情的發展。老少配不好走，但有了親友支持，通常也不會是太大問題。