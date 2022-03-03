受美股大漲刺激，台股今（3日）開盤漲逾60點，以17932.15點開出，隨後漲幅持續擴大，一度漲逾150點，權值股台積電以上漲2元603元開出，一度衝高至607元，聯發科漲近1%，此外，傳產類股表現仍亮眼，航運、鋼鐵族群上漲近2%。

不受聯準會主席鮑爾表態支持3月升息的影響，周三美股四大指數皆收漲，道瓊大漲596.45點（或1.79%），那斯達克指數漲219.52點（或1.62%），標普500指數上揚80.28點（或1.86%），費城半導體指數漲111.31點（或3.37%）台積電ADR也收紅，漲1.56美元（或1.44%），聯電ADR小漲0.25美元（或2.67%）收在9.60美元。

台股昨（2日）開低震盪，尾盤雖一度翻紅，但後續仍走低，終場收在17,867.6點，下跌30.65點，成交量2933.57億，三大法人合計賣超152.89億，外資及陸資賣超192.71億，投信買超14.13億，自營商買超25.68億。

其中食品類股表現搶眼，該族群漲幅逾1%，聯華漲幅4.36%，收在71.8元，此外，鋼鐵族群續強，志聯、佳大飆漲停，老大哥中鋼則小漲0.92%，收38.3元，權值股台積電與聯發科走弱，台積電下跌3元收在601元，聯發科挫低近2%，收在1080元。