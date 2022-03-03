傳動系統元件廠直得科技去年半導體、醫療產業訂單熱絡，電子及工具機等產業訂單也成長，推升去年合併營收近19億元，創歷史新高；EPS為3.82元，改寫歷年次高，董事會決議每股配發現金股利1.5元、股票股利1.0元，合計配2.5元股息及股利，股息及股利配發率65.45％。

直得生產微型線性滑軌起家，近年再跨足大型線性滑軌、線碼模組及滾珠螺桿等產品，去年合併營收18.57億元、營業毛利7.74億元、營業利益4.83億元、稅前淨利4.47億元、本期淨利3.09億元，EPS為3.82元。

直得主管表示，直得去年合併營收改寫歷史新高、獲利創歷年新高的主因是，去年半導體、醫療產業訂單殷切，電子及工具機等產業訂單成長所致。以市場別來看，歐美市場訂單明顯回升，直得因應歐洲市場訂單增長，前幾個月持續增加歐洲子公司備貨，線性滑軌銷往俄羅斯並不多，出貨至歐洲不至於受烏俄戰爭影響。

直得表示，直得飽受人力短缺所苦，斥資10億元以上，在台南樹谷園區興建二期新廠為智慧自動化工廠，正申請使用執照，預計下半年正式投產，生產微型線性滑軌、大型線性滑軌、線碼模組及滾珠螺桿等產品，各生產製程機台會視景氣逐步安裝及提高產能。