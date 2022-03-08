達方電子（8163）8日召開董事會，會中通過2021年第四季與2021年全年財務報表。第四季合併營收為75.5億元，較上季成長8.5％，較去年同期成長18％，歸屬母公司稅後淨利為3.31億元，年增率21.1％，稅後每股盈餘為1.18元。2021年全年合併營收為280.5億元，年增25.5％；歸屬母公司稅後淨利為11.5億元，年增率26.9％，稅後每股盈餘為4.09元。

達方表示，第四季儘管全球仍受新冠疫情襲擾，但對筆記型電腦與電動輔助自行車（eBike）的消費需求仍居高不下。去年全球筆記型電腦市場於教育、電競及商務領域之需求有增無減，使公司鍵盤等產品出貨量持續締造佳績；以電動輔助自行車為發展主軸的綠能事業，在運動休閒的市場趨勢與公司策略聯盟開展下業績快速成長，營收貢獻比重已逾三成，帶動公司全年在營收與獲利雙雙成長。

2022年第1季雖受工作天數較少的傳統淡季影響，但各產品線在缺料緩解與市場需求殷切下，公司正向樂觀看待營運表現。2022年將以集團事業精實整合，做強做大；策略聯盟，優勢互補，展現近年積極布局IT與綠能產業的綜效。

此外，達方董事會除通過2021年財務報表，亦通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利3元。