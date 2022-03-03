早餐店員摸黑煮早餐。（洪靖宜攝）

全台上午無預警大範圍停電，除了交通受到影響，就連店家也深受其害，不少店家只能摸黑工作，也擔心食物損壞，超商店員趕緊整理貨架上的冷藏食品，就連加油站也無法加油，讓不少店家直呼不是很不方便，是「超不方便！」

全台大停電，警消人員非常忙碌。（洪靖宜攝）

全台大停電，一早高雄各地因無紅綠燈，交通大打結，警消趕緊派員到路口疏導交通，不過有些路段沒有人員指揮，許多車輛和機車同時間行駛，差點在路口發生碰撞，相當危險。

停電但生意還是要做，就有早餐店家表示，無預警停電讓他們措手不及，只能摸黑做早餐，而且烤箱等得插電的電器全部都不能使用，只能使用瓦斯炒飯炒麵，還沒有排油煙機可以排煙，店家直呼，不是很不方便，是「超不方便！」

另外，超商也全是一片漆黑，店員忙進忙出趕緊將架上須冷藏食品搬到倉庫的冷凍櫃裡，就怕食物放久腐壞；而也因為停電關係停擺，加油站用交通錐暫時封閉加油站出入口，員工也在外指揮，表示現在無法加油。

加油站目前無法加油。（洪靖宜攝）

而高雄市消防局於停電後一小時已陸續接獲電梯受困案件共有49件，並持續增加中，雖已脫困24件，停電預估會持續數小時，消防局再次呼籲市民朋友停電未全面恢復期間暫時避免使用電力運輸設施如：電梯、電扶梯等，並請耐心等待復電同時注意安全。