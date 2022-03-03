雲端數據分析軟體公司Snowflake上季營收優於市場預期，但營收增長力道較前一季放緩，且本季展望意外疲弱，周三盤後股價重挫，目前下跌逾22%，報206.25美元，稍早前一度崩跌30%。

Snowflake公布第四財季（截至1月31日）營收較前一年同期成長101%，為3.838億元，優於市場預期的3.726億美元，但營收增長力道較前一季的年增110%放緩。

淨損為1.32億美元，較前一年度同期淨損近1.99億元收斂。

經調整後每股虧損為43美分。

Snowflake表示，截至第四財季末，公司已經擁有近6000個客戶。

第四財季經調整後毛利率為70%，優於兩年前的62%，但略低於市場預估的70.9%。

Snowflake預估第一財季產品營收將增長79%～81%，優於分析師預估的成長78%，但與第四財季的成長102%相比大幅放緩。

公司高層表示，隨著經濟狀況改善，客戶可能會把更多工作量轉交給Snowflake。

Snowflake高層預估本財年（2023財年）產品營收將成長65%～67%，大致符合分析師平均預估的增長66%。

該公司周三並宣布將收購數據新創公司Streamlit。發言人接受媒體訪問時表示，Snowflake同意以8億美元收購Streamlit。