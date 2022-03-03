新華社3日報導，隨著烏克蘭危機持續發酵，歐洲多國防務政策近來出現重大調整：德國自兩德統一後首次大幅追加國防預算；瑞典、芬蘭、瑞士、奧地利等長期在地緣政治關係中保持中立的國家，防務立場也出現明顯轉變。分析人士認為，在美國戰略重心轉移、地區安全形勢變化背景下，歐洲諸國愈發意識到構建自身防務力量的緊迫性，歐洲多國調整防務政策新動向，表明烏克蘭危機升級觸動之深，令這些國家下決心增強自身防務能力，此舉將對歐洲地緣政治格局產生深遠影響。

報導稱，德國總理蕭茲2月底宣布大幅增加國防開支，包括批准1000億歐元專項資金，並將今後每年德國國防開支占GDP的比重提高到2％以上。

自兩德統一後，聯邦國防軍縮減至18萬左右，2011年更取消義務兵役制。德國國防預算占GDP從1990年的2.52％；縮減至2016年1.15％；迫於美國壓力才在2021年提升至1.53％。

因為兩次世界大戰等歷史原因，德國加強軍力歷來屬於極度敏感話題，甚至會招致復甦軍國主義批評。因此，蕭茲政府此次舉措，被認為是打破了德國各界原先在防務問題上的不少共識和原則，一些專家甚至稱之為德國安全政策的一場「革命」。

德國還改變禁止向衝突地區出口武器的長期政策，承諾向烏克蘭提供1000件反坦克武器和500枚「毒刺」式防空飛彈。並計畫投入1.37萬人加入北約快速反應部隊，同時將在羅馬尼亞部署戰機，在立陶宛部署裝甲車。

新華社報導，烏克蘭危機升級以來，長期奉行軍事不結盟政策的瑞典和芬蘭立場明顯變化。1月27日，瑞典宣布將向烏克蘭運送5000件反坦克武器。芬蘭則於1月28日宣布將向烏克蘭運送2500件突擊步槍和15萬發子彈等裝備。

蘇聯解體後，北約多次拉攏瑞典和芬蘭加入未果。近期民意調查顯示，逾半數芬蘭人支持加入北約、瑞典支持反對比率相當，支持加入北約較以往上升。

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員朱曉中說，如瑞典和芬蘭成為北約國家，將加大俄國的不安全感。

此外，向來被認為是永久中立國的奧地利和瑞士也有不尋常舉動。奧地利近期宣布向烏克蘭提供防護裝備，對俄關閉領空。瑞士也決定參與歐盟對俄羅斯的制裁計畫。

同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍說，川普執政時要求德國增加軍費，法國總統馬克宏提出構建「歐洲軍」，德國雖表支持，但沒太多實際行動。如果不是這次烏克蘭危機，難以想像德國防務政策會有如此驟變。