3月3日全台大停電，高雄永安區魚塭水車停擺。（林瑞益攝）

台灣電力公司3日大停電，導致許多養殖業者無電可用，魚塭水車停擺。永安區蔡姓養殖戶在得知斷電後，就載著發電機來到魚塭，透過送水為養殖場增添空氣。其他較有規模的如蘇班長等人，因為有發電機，影響不大。

台電3日上午9時許因為興達電廠設備問題導致全台大停電，北高雄的養殖魚塭的水車大多呈現停擺狀態，規模較大的養殖業者有自備發電機，持續發動魚塭水車，為虱目魚、龍膽石斑、午仔魚等輸送空氣。

70歲蔡姓養殖戶擔心魚塭的水車無法運作，要是台電遲遲不恢復供電，恐導致上萬尾虱目魚死光光，所以，他騎著機車載發電機來到魚塭，還沒到昨天中午，蔡姓養殖戶已經用掉一桶20公升的汽油。

蔡姓養殖戶說，他從年輕時就養魚，未料遇到台電大停電，得提汽油給發電機加油，雖然透過發電機打出來的水有限，但為了虱目魚的死活，只好持續騎機車去加油。他也透露，近來原物料上漲，他是向別人承租魚塭，養了面積約一甲的虱目魚，平常都是自己一個人養魚，面對此難關，希望台電的電力趕緊恢復。

此外，蘇班長安心石斑創辦人蘇國禎因為多年前就曾經遇過停電，之後他就學乖了，加裝發電機以備不時之需。

高雄市海洋局說，至3日傍晚尚未接獲養殖戶有災情回報，將密切注意台電何時復電，日後也會鼓勵養殖戶加裝發電機，避免類似情況再次發生。不過，發電機並沒有補助，養殖戶得自費加裝。

至傍晚時分，台電還在為恢復供電努力。