3日上午全台大停電，從基隆到屏東無一倖免，部分地區甚至停電逾12小時才恢復，氣得民眾大罵「台灣好像落後國家」。經濟部長王美花晚間率台電主管出面道歉，同時宣布「95折」補償方案，超沒誠意善後更被網友罵到臭頭！

這起全台大停電事件，起因為高雄興達電廠發生故障，後波及台南龍崎變電所，導致陸續跳電。行政院長蘇貞昌認為這是「停電」，與「缺電」無關；王美花也率台電一級主管召開記者會，宣布工業用戶、家庭用戶給予電費95折優惠，若停電超過6小時則是9折。

台電統計，3日這起停電事件，全台共549萬戶受影響，等於一半台灣人無電可用。聽到王美花宣布的補償方案，網友全炸鍋，直呼超沒誠意，「現在才剛春天欸，是能用多少電」、「冬天兩個月帳單不到3000元，95折要幹嘛」、「停電6小時才9折？部長知道停電6分鐘有多慘嗎」、「我給妳300，可以換不斷電嗎」。

許多營業店家更是苦不堪言，尤其南部一停就是10小時以上的還不少，小吃店食材放冰箱裡都壞掉了，台電補貼9折了不起幾百元，成本加上無法營業的損失，一天就要好幾千元了。