台南霧濛濛！全市3處空品測站4日上午全都出現「紅害」的不良等級；其中，新營測站受到境外空汙與國內上風處汙染源的雙重夾擊空品最差，一整夜PM2.5濃度全都紫爆，至於安南測站也幾乎整夜紫爆。

台南市政府環保局表示，受到前幾天大量境外汙染南下後滯留，加上台灣附近的風場微弱，且持續還有少量境外汙染移入影響，4日西半部各縣市的空氣品質都不佳；市府已連續多日啟動跨局處空汙應變，減緩境內外汙染，並與南部6縣市共同加強汙染源查緝。

環保局還說，受到303全台大停電的影響，全市4處空品測站中，台南測站尚未恢復運作，僅新營、善化、安南等3站可以運作。根據環保署的空品監測，3處測站上午的空品指標（AQI）全都是「紅害」不良等級，主要汙染物為PM2.5。

其中，新營測站測得的空品最差，從昨天深夜起PM2.5濃度即持續飆升，整夜濃度全超過70μg／m3（微克／立方公尺），直到今天上午7點達到最高峰82μg／m3；安南區也幾乎整夜紫爆，上午8點的PM2.5濃度也高達82μg／m3。

環保局指出，新一波境外汙染預計5日下半天至6日接近台灣，雖然濃度較上一波低，但汙染範圍還是很廣大，預估直到7日起台灣附近吹「強北風」之後，空氣品質才可望大幅改善。