303全台大停電引發民怨，各行各業損失恐超過百億，國民黨發言人、北市議員擬參選人柳采葳今表示，她要求民進黨公職拿出一日所得，補償給這些小攤販，補償所有因為停電而導致經濟損失的人民。

柳采葳今在臉書指出，停電讓許多攤販、店家不能做生意，一整天幾千塊的營業額就這樣消失了，半導體、光電、蘋果供應鏈、石化及鋼鐵等產業也嚴重受創，估計損失高達百億元，呼籲經濟部長王美花必須負責，蔡英文政府更需要為錯誤能源政策負責。

國民黨發言人、北市議員擬參選人柳采葳今表示，她要求民進黨公職拿出一日所得，補償給這些小攤販，補償所有因為停電而導致經濟損失的人民。。（摘自柳采葳臉書）

柳采葳要求，民進黨公職拿出一日所得，補償給這些小攤販，補償所有因為停電而導致經濟損失的人民，她還酸王美花所說的自請處分「真的很好笑」，為什麼不敢直接講請辭，難道還要再停電兩三次才要辭嗎？

文末，柳采葳再度對王美花喊話，「拜託！王美花我拜託妳！不要再眷念官位了，全台人民沒辦法再忍受經常停電的日常，不要再讓人民活在恐懼當中。」