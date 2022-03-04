上洋(6728)110年財報營收為新台幣19.44億元，年增42.42%，毛利率39.75%，稅後淨利新台幣2.7億元，年增168%，EPS 11.74元，營收獲利雙創歷史新高。上洋董事會通過盈餘分派案，擬發放現金股利9元。

上洋表示，去年在家電、商用洗衣、自助洗衣三大產品線皆有相當不錯的表現，尤其家電產品販售及服務呈現雙位數成長，更是帶動整體營收、獲利創新高的重要關鍵。

上洋說，在商用洗衣部分，去年5~9月雖然受到疫情影響，導致營收略有下滑，但在第四季後疫情趨緩、大學生也得以回學校上課，在營運回補的狀態下，相較前年持平。而今年起隨著政府陸續解封，各縣市逐步開放探病陪病政策，加上半導體業者大規模設立新廠及員工宿舍，可望帶動商用洗衣的需求提升。

此外，便利的加值服務也是上洋在商用及SeSA自助洗衣營運成長的重要關鍵。上洋執行長吳國華表示，透過公司自行開發的物聯網平台，不僅能讓管理者透過線上系統即時了解經營狀況，消費者更可搭配遠端系統查詢是否有空機及多元無現金支付。目前上洋也正在規劃客製化洗衣服務方案，讓消費者能夠快速、尊榮、便利的享有個人化專屬洗衣服務，樂觀預估這兩大業務今年營收有機會朝雙位數成長目標邁進。