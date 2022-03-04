温昇豪4月將出國拍戲20多天。（羅永銘攝）

車勝元在《某一天》中受皮膚炎所苦常摳腳抓癢。（八大提供）

温昇豪今（4日）受邀為6日將在八大戲劇台播出、由金秀賢和車勝元主演的韓劇《某一天》站台，分享觀劇心得他說：「人生沒有真相，真相不一定代表事實，公理正義要自己去爭取，其他都是假的，弱肉強食的世界，生存法則就是爭取自己的權益，除此之外都是騙人的。」進一步表示，因為《某一天》是用有罪推論，由於找不到兇手，金秀賢成了最可疑的殺人犯，就只能羅織罪行給他，自古以來冤獄很多，「我覺得這部戲要表達的是人性，不是真相。」

温昇豪甫結束《最佳利益2-決戰利益》的拍攝，續集中他為天心從檢查官轉換職業當律師，恰巧車勝元在《某一天》中也是扮演律師，不過是一位邋遢的三流律師，甚至還有拋開形象邊摳腳邊吃泡麵的場面，温昇豪表示自己非常樂意嘗試這樣的角色，「因為一般人在家裡都這樣，用這種態度來演戲很輕鬆」。另外，劇中車勝元還有「不舉」的問題，温昇豪聽完後忍不住大笑回：「可能他沒有認識藥商吧。」

接著提到金秀賢在《某一天》中的大學生設定，温昇豪直呼「這我真的沒辦法，可能要去打肉毒。」至於是否願意像金秀賢一樣在劇中背部全裸露屁股上陣？他說「不太可能全裸啦，應該是裸上身而已，可是我覺得這對演員都是比較大的挑戰，但韓國就覺得很正常」，並表示相當佩服金秀賢的眼神轉換，「他從一開始是誤入叢林的小白兔，到最後一臉狠勁，韓國演員的養成的確厲害」。

另外，被問及法律條文台詞這部份，温昇豪透露，《最佳利益2-決戰利益》中法庭戲比較少，但在拍攝第1集時，上法庭要陳述一些事情，背誦那些專有名詞是莫大考驗，一卡詞就完了，他看到《某一天》中長篇的激辯橋段，就想說到底是拍了幾次。

活動上，温昇豪也預告自己4月將赴新加坡拍攝韓國知名娛樂公司CJ集團投資、講述網路犯罪的6集華語劇，將飾演一位犯罪心理學家，是他疫情爆發以來，睽違2年離開台灣，目前已打滿3劑莫德納，對疫情沒太多的擔憂，「把自己衛生習慣做好，現在就是類流感化，不可能一輩子都不跟它相處」。