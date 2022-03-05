全台大停電犯眾怒，蔡英文總統4日特地趕往重災區高雄市視察興達電廠，公開向國人道歉，不過，經濟部長王美花自請處分不請辭，引發在野黨齊轟下台。立委江啟臣昨(4日)晚間發文指出，2016年的815大停電，同樣因為人為疏失，當時的經濟部長李世光立即負起政治責任請辭下台，隨後中油董事長陳金德也隨之下台，而政府每次停電都提出檢討報告，都說會落實改進，總統、行政院長只會道歉，但卻繼續接二連三讓國人飽受停電之苦，損失自負，笑罵由人好官自我為之，「想想李世光、看看王美花，民進黨政務官的風骨每況愈下」。

江啟臣貼文提到，反觀王美花接任部長後，台電興達電廠連續二次造成全台大停電，去年513大停電說是誤觸、517說是用電突然飆高，這次又指向是人為疏失，去年二次停電，台電董事長及總經理各記大過一次，但官位猶在，主管機關的經濟部長王美花更是老神在在，這次再次發生全台大停電，部長竟還只是「自請處分」，其他還包括去年8月有核二跳機、12月有萬隆變電所爆炸等事件，台電出包連連，嚴重影響民生經濟，但竟然沒有政務官下台負起政治責任！

江啟臣表示，電力設備是國家重要基礎建設，攸關國家安全，檢討迄今卻停電依舊，不只讓國人和產業蒙受損失，更讓其他電廠必須火力全開支援發電，停電造成的不只經濟損失，還讓人民賠上健康，「沒有比較、沒有傷害，蘇內閣到底是有政府、會做事，還是有政府、顧做官？」

該篇貼文曝光後，立委蔣萬安也現身留言表示看法，他說，這次大停電，已經對民生經濟造成極大衝擊和損失，也讓企業失去信心。政府應該做的是負起責任，誠心面對問題、解決問題，才能給全民一個交代。