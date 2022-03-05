台灣「性別工作平等法」將在今年3月8日施行屆滿20年，但據現代婦女基金會統計2020年至2021年447件性騷擾諮詢案中，屬「職場性騷擾」的件數為226件，佔所有諮詢量的48.2％，其中女性被害人比例高達87.9％，其中職場上對下的性騷擾比例高達51.9％，即便不一定涉及權勢性騷擾，雙方身份、地位、資源的懸殊立場，被害人能否被妥善協助、不被找麻煩，法律賦予雇主、主管的防治措施及積極改善作為，又該如何落實？

從行政院出版的性別圖像顯示，於2020年依性別工作平等法受理人數女性占9 成2，申訴類別包含性別歧視、雇主違反性騷擾防治義務及工作平等措施等3 類，其中雇主違反性騷擾防治義務的態樣，又以「雇主於知悉職場有敵意式性騷擾時，但未採取立即有效之糾正補救措施」。

為了解職場性騷擾現況，現代婦女基金會今年2月邀請企業人資進行座談，受訪者指出，推動職場性別平權最大的阻力，就是公司高層「性別敏感度嚴重不足」、「觀念不合時宜」、「誤以為開開性別玩笑有助活絡上班氣氛」、「手來腳來的互動無傷大雅」等，更甚者本身極可能就是潛在的性騷擾行為人。企業高層卻漠視或姑息，專責人員雖知情，也可能因擔憂公司會遭責罰，或害怕事件被申訴至主管機關，而未能妥善處理。

現代婦女基金會指出，雖然主管機關每年雖會對各事業主及重點業者施行性騷擾防治稽核，但仍停留在法律基本要求，如訂定性騷擾防治措施、公開揭示等。但防治措施的重點應要讓員工了解合宜的人際互動溝通方式，及認識性暴力／性騷擾會造成的心理創傷，藉由同理心讓員工從自身做起，積極參與職場性別平權，共創性別友善的工作空間，也應應讓主管發揮更完善的性騷擾防治功能。

現代婦女基金會認為，「不要害怕推動性騷擾預防教育後，員工會因為意識覺醒而提起申訴」，強化公司對於性騷擾零容忍的態度，員工對性騷擾傷害及積極作為有更多認識後，自然不敢存有僥倖心態。公司應將心態調整，在每一次事件中學習及重新檢視職場環境，並積極協助被害人避免再次受害，提供行為人教育及後續措施，而非擅自私下和解，或只要求行為人離開公司即以為解決問題，清楚且中立的流程方能讓員工感到安心及放心，公司也能推動讓同仁有感的活動，將更能感受到公司關注性平的文化及政策。