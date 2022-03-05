５日一早「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員到現場捕捉未果，直到中午鱷魚才懶洋洋的浮現水面，無奈志工一靠近鱷魚就潛入水中，只能等待鱷魚下次上岸，再進行捕捉。（吳建輝攝）

南投縣埔里鎮向善里一位農民在自家筊白筍田發現鱷魚，引發當地民眾議論紛紛，但筊白筍田地主黃姓農民倒是很淡定，５日一早「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員到現場捕捉未果，直到中午鱷魚才懶洋洋的浮現水面，無奈志工一靠近鱷魚就潛入水中，只能等待鱷魚下次上岸，再進行捕捉。

協助捕捉的志工表示，這隻鱷魚大約50、60公分，身形不大，依據習性研判鱷魚吃飽以後會再爬出水面曬太陽，加上水田駁坎與陸地距離至少2米，因此要爬上岸的機會不高，只能等待鱷魚浮出水面曬太陽時，再趁機獵捕，但擔心的是老農仍照常下田工作，此舉確實讓人捏一把冷汗。

5日上午志工持續在田區尋找，但筊白筍葉茂密，水面也浮現許多綠色浮萍，成了鱷魚最佳掩護地，直到下午留守在現場的志工人員才又發現鱷魚蹤跡，但礙於人力不足，加上鱷魚警覺性高，一發現有人靠近就迅速逃竄，消失在水面。

黃姓農民說，因為距離筊白筍採收還有10天左右，現在直接放水這期筊白筍恐怕全部泡湯，因此絕對不可能讓捕捉人員放水，加上跟鱷魚已經相處好幾天，也沒有攻擊過他，所以希望能夠等到採收完放水曬田時再來捕捉。

縣府農業處也表示，目前爬蟲類專家持續留守現場，除了放水捕捉外，也在設想其他捕捉辦法，像是在田裡放置誘捕籠，希望這樣能夠順利捕捉的鱷魚，但也會持續與農民溝通，希望能夠盡快完成鱷魚捕捉，避免農民或附近民眾發生危險。