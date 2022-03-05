俄烏交戰邁入第10天，俄羅斯軍力全球排名第二，烏克蘭排名22，雙方軍力懸殊，原本外界預期俄羅斯會像過去併吞克里米亞一樣，快如閃電的結束這場戰爭，未料在烏克蘭人勇敢護國的抵抗下，俄羅斯至今仍無占領烏克蘭首都。

烏克蘭、俄羅斯都是全球原物料供給大國，供給短缺導致通膨問題雪上加霜，各項原物料全面起漲，國際原油突破100元，再創8年來新高，目前看來，普丁還找不到台階下，烏克蘭人也不會投降，戰爭難以在短期內終結，原物料多頭走勢還沒結束。

去年原物料大漲，帶動盤面上航運、鋼鐵、塑化等原物料類股族群全面狂飆，其中又以航運類股表現最為搶眼，這次戰爭所引爆的通膨問題，航運類股可望再次揚帆啟航，重返榮耀，其中長榮經營權之爭再起，加上3/15長榮法說會，相關類股股價可望提前發酵，因此這兩周可以觀察長榮集團相關類股，長榮、長榮航、榮運。

•長榮

航空雙雄起飛，帶動航運類股全面起漲，海運報價可望因戰爭而持續調漲，去年Q3每股盈餘高達15.15元，1月營收再創歷史新高，今年全年每股盈餘可望達到50元以上，股價經歷8個月的震盪洗盤後，終於在本周突破150元壓力線，周五（4日）一度衝上171元波段高點後拉回，終場小跌1.5元、收在159元。短期內有望持續向上，挑戰新高，航運類股重獲資金青睞，股價在150元之上，拉回都可以考慮進場投資。

•長榮航

長榮航為反應市場油價上漲，擬調整台灣出口燃油附加費，歐、美長程線貨運自每公斤30元提高至32元，短程線自10元提高至11元，若戰事延長，預估航空業這個月還會再漲一次，除了漲價題材外，日本宣布台灣旅客打滿三劑疫苗可免隔離，預計下半年各國都將解除旅遊限制，帶動新一波旅遊熱，營運動能轉強，股價在31-35元區間震盪後，有望再次挑戰新高。

•榮運

本業從事旅遊機場巴士運輸業、空貨櫃出租業務將谷底反轉，1月營收創歷史次高，也是同期新高，營運動能強勁，業外部分手握2.5萬張長榮、4.9萬張長榮航，加上航空城周邊7.5萬坪土地開發利益可期，通膨升溫，各項資產題材將持續發酵，股價收復大量換手區，加上股本小容易拉抬，股價目前在37-39內區間震盪，未來在區間低點不跌，值得考慮進場投資。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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