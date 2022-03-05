一把「環形剪刀」有多特別，有名網友在臉書上分享一張圖片，圖中有把類似剪刀的環形器具，中間的環形佈滿尖銳的刺，圖中也有一串文字寫下「...老婆包包發現的...」；網友瞬間歪樓表示這是「某種SM器具」、「渣男斷捨離」，內行網友一看稱它「雞蛋剝殼神器」，但網友又歪樓繼續留言表示「連蛋蛋也可以剝了」。

網友在臉書社團「爆料公社」分享一圖片，他在貼文寫下「你們知道這什麼嗎」；從圖片中可以發現，該器具類似剪刀樣式，但差別在於該器具呈現「環形」，環形內有許多尖銳的刺佈滿在上面，手持一端可以將手指及拇指伸入如剪刀般方式操作，依照器具外觀，及操作方式疑似用於「棒狀形」或「圓形」物體上，圖片上也留下一串字「我朋友在她老婆包包裡發現的，請問這是什麼東西？」。

貼文一出，引起網友們暴動想歪，紛紛留言表示「渣男斷捨離」、「老婆專屬訓夫神器」、「當他念緊箍咒的時候就會...」、「男人羞恥器」、「用了就能海豚音」、「先套套看跟自己的是否吻合，不吻合就是你被綠了」。

但有些網友則猜這器具是用來夾核桃，不過內行網友一看就稱它為「雞蛋剝殼神器」可用於剝開水煮蛋殼，留言一出，反被其他網友繼續歪樓笑稱「連下面的蛋也可以剝了」、「看起來不管什麼蛋都可以剝下來」。