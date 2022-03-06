男出怪招「狂甩巴掌」做酒測 警嗆1句他哭了：放過我啦（取自記者爆料網）

高雄1名男子2日因騎車在路中搖晃，被警方攔檢要求酒測，他竟開始裝傻並頻頻「假裝吐氣」，甚至用手壓臉頰、對自己賞巴掌，讓警方以為他已用力吐氣，但酒測器一直沒結果，警方最後暴怒說「再不吹就18萬，還要扣車」，男子才爆哭「放過我啦，我很可憐」，原來男子已有6次酒駕前科，最後仍被開罰18萬。

高雄一名擔任保全的45歲陳姓男子，2日傍晚酒駕騎車在左營區文莊路時一路搖搖晃晃，巡邏警方路過察覺不對勁，他遭攔查後先是苦苦哀求希望員警放他一馬，遲遲不肯吹氣，連續5次拒絕員警要求，還2度假吹氣，接著又怪招連發，甚至不斷賞自己巴掌，最後一共7次無法測出酒測值。

男子「假裝吐氣」，甚至用手壓臉頰、對自己賞巴掌，讓警方以為他已用力吐氣，但酒測器一直沒結果，警方最後暴怒說「再不吹就18萬，還要扣車」。（翻攝自記者爆料網）

警方最後受不了調查，才得知男子已經有6次酒駕前科，這次消極不配合酒測，脫序行徑被認定「拒測」也當場被依照道路交通管理處罰條例第35條第4項開立舉發單，處18萬元罰鍰，並當場移置保管機車，必須繳納罰單後才能領回。

警方的密錄器曝光，攔檢的警對男子說「你根本就沒有吹」，男子還裝出一副很用力吹氣的樣子，甚至用手掌擠壓臉龐，員警後來忍無可忍說「我連吹氣聲音都沒聽到，你有要吹嗎，不吹就是18萬起跳，還要扣車」，男子仍繼續裝吹氣樣，並用手狂打臉頰，最後哭著說「放過我拉，我很可憐，我被抓去好幾次了」。