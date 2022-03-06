教召14天淚汪汪？ 主播還原真相：他根本沒哭

對於史上最硬14天教召昨（5）日入營，傳出有教召男與女友不捨暫別，淚眼汪汪。而華視主播宋燕旻還原真相指出，教召男當時根本沒有哭，語氣頗為正常，也沒有反抗教召。「我不認識他，但我覺得他很可憐，我想幫他說話」！

國防部今年實施14天新制教召，首梯後備軍人5日上午入營，由於此次教召14天不休假，每日包含晚間2小時，共操練10小時，被封為「史上最硬！」5日上午教召員前往桃園蘆竹區山腳國小進行報到。其中有教召男的女友也陪同到場，女友則是淚眼汪汪、充滿不捨。

據《ETtoday新聞雲》5日報導，當天上午開始報到後，有一名教召男在女友的陪同下前往報到，但女友看著男友即將入營，感到相當不捨、淚眼汪汪，教召男則給了女友一個大大的擁抱道別。

不過，網路上誤傳是教召役男淚眼汪汪，引起網友關注與討論，認為只是教召14天，又不是要到金門馬祖或是海軍陸戰隊，有什麼好哭的？其實仔細看新聞內容，寫的是教召男的女友淚眼汪汪。

對此，華視主播宋燕旻也還原當時情景，「那個被笑教召14天哭的男生，他根本沒有哭。」宋燕旻表示，教召男當時只是摸一下眼睛，並非擦眼淚，訪問時教召男語氣頗為正常，也沒有反抗教召。

宋燕旻直言，「我不認識他，但我覺得他很可憐，我想幫他說話」！