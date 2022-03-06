王治平昨晚一連帶來3首70年代西洋老歌。（喜歡音樂提供）

魏嘉瑩背著白色吉他彈唱〈喜歡我吧〉等歌。（喜歡音樂提供）

陳子鴻主辦的「喜歡音樂節」採取現場Live與線上同步直播，邀集金曲歌王荒山亮、金曲製作人王治平和魏嘉瑩（小魏）、郭芝吟（吱吱）、「老王樂隊」，以及3位頂尖吉他手「G3」Josa喬莎宏、力Q、利惟庸等老中青三代音樂人共同參與，5日晚間盛大登場，陳子鴻打頭陣，刷著紅色電吉他彈唱〈Johnny BGoode〉，他謙稱：「今天有很多精彩節目，我是來暖場的。」開場即炒熱氣氛。

緊接著，陳子鴻與荒山亮合組的「鴻亮兄弟」首次公開演唱新歌〈來來去去〉，百歲男團一合體就仿效年輕偶像的開場白：「大家好，我們是鴻亮兄弟！」除了〈來來去去〉，還翻唱天后江蕙（二姐）的〈酒醉還是地震〉，陳子鴻說：「二姐說她買了票，正在線上看。」荒山亮聽了馬上說：「那我們要屁股夾緊一點，用恭敬的心來唱。」2人不僅口琴、吉他彈唱默契十足，對話也充滿「笑」果；陳子鴻則表示，疫情這兩年大家都很苦悶，如今疫情稍微趨緩，趕快辦一個結合線上、實體的演出活動，「不管你在哪裡，只要喜歡音樂，都可以跟我們在一起，今晚是老中青三代，我們是『中』，老的那位還沒出來」，幽默暗示「老」是隨後出場的王治平。

王治平昨晚一連帶來3首70年代的西洋老歌，唱完〈You’ve got a friend〉後開玩笑說：「今天是老中青三代，那你們就知道誰是最老的...是老王樂隊，因為演出順序是照年紀排的。」節目緊接著由「老中青」之「青」登場，新生代創作歌手魏嘉瑩背著白色吉他，和專屬樂團Arrow band送上〈年輕是一種罪〉，除了自己的作品，還演唱蔡依林的〈玫瑰少年〉。演唱〈喜歡我吧〉前，小魏感性地說：「當初寫這首歌，是我從小到大都喜歡剪短頭髮，做比較中性的打扮，雖然我沒有符合家人的期望，長成他們心中的模樣，但我還是個善良的孩子，希望他們可以喜歡我吧。」

緊接在小魏之後登場的，是以《聲林之王》、《全明星運動會》成為年輕人新偶像的郭芝吟（吱吱），她先以木吉他彈唱〈5 a.m〉，演唱〈就飛吧〉前還現場教學，帶動歌迷在尾奏跟她一起合唱，下台後受訪，被問到「運動跟音樂只能2選1」，她輕鬆表示：「它們都是我解除壓力的東西，我選音樂，像剛剛大家聽到〈有毒不回〉，可以跳舞，所以當然選音樂。」同時預告今年會有音樂作品。

壓軸的「老王樂隊」以〈那些失眠的夜與難以忘懷的事〉開場，主唱立長和歌迷的問候呼應王治平：「大家好，我們是最老的老王樂隊，很開心能來喜歡音樂節演出，希望你們喜歡我們今天的演出。」馬上又接著演唱〈安九〉。到了整晚的最後一首歌，當他們唱起網路點擊率近3000萬的〈我還年輕我還年輕〉，唱到「給我一瓶酒，再給我一支菸」，現場合唱已經宛如大型KTV。