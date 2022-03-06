「安農米香傳到安中」課程與大安區農會四健會緊密結合，搭配「食農教育」由大安農會農耕老師帶領下，進行師生插秧實作體驗課程。(大安國中提供)

大安國中藉由插秧體驗扎根食農教育，讓學生體驗所謂「一分耕耘、一分收穫」，學習對產銷溯源概念建立，充分發揮四健會精神。(大安國中提供)

「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦！」大安國中配合新課綱素養導向教學，結合生活情境發展四套學校本位課程。大安國中校長國立民說，「安農米香傳到安中」課程與大安區農會四健會緊密結合，搭配「食農教育」由大安農會農耕老師帶領下，進行師生插秧實作體驗課程。

大安國中指出，活動中規畫一系列田園教學活動，由農耕老師示範帶領同學於灌溉浸水的泥漿農田中插秧，體驗真實的農耕生活及對自然友善的耕作，真實感受「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；心地清靜方為道，退步原來是向前」意境！

國立民說，透過與土地、秧苗的接觸，感受人與大地的不可分割關係，體驗農夫刻苦耐勞的精神，學會尊重與感恩。感謝大安農會積極協助學校推廣食農教育，讓學生親自進行多種農事體驗活動，由做中學，藉插秧活動體悟「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」真實涵義，深化對環境與天地的感恩。

大安區農會總幹事蔡建宗強調，大安國中藉由插秧體驗扎根食農教育，不僅是下田插秧的勞動體驗，更重要的是讓年輕的學子能夠瞭解食物來源，體驗所謂「一分耕耘、一分收穫」，學習對產銷溯源概念建立，充分發揮四健會精神。