澳洲人口最多城市雪梨過去一週在暴雨襲擊下形成一片水鄉澤國，今天雨勢又更大了；澳洲東部地區因洪災喪生累計達17人。

這波強烈的天氣系統讓昆士蘭州（Queensland）南部和新南威爾斯州（New South Wales）北部在過去一週所降雨量比往常一整年還多，更帶來大面積災損，造成州內數以千計民眾無家可歸，也損毀許多道路、捲走無數財產和牲口。

警方表示，這波水患至今已導致17人喪生，包括昆士蘭州一名婦女的遺體在昨天被發現。

新南威爾斯州氣象局（Bureau of Meteorology of NSW）表示，另一波新天氣系統可能帶來另一輪豪雨，洪患風險也升高。

氣象局洪水觀測部門在聲明中指出，最大豪雨與最具風險的河流聚焦點，從大雪梨地區往亨特河與曼寧河（Hunter and Manning Rivers）延伸而去，可能帶來中到大規模的洪患。

昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）與周遭地區，經過數天暴雨，數以千計的房舍泡水後，清理工作仍在進行。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110306