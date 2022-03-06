在政府打炒房，過度集中推案與坪數略加大，戶數相對減少影響等因素下，台中市2021年建照量與使照量分別中止連5年、3年上升走勢，房價持續往上走，低總價產品漸稀少，但國道4號、台74線通車串聯大台中交通網，拉近城鄉距離，助攻外圍地區房市表現。

大台中房市交易動態資訊平台調查指出，去年原台中市區屋齡2年內大樓交易案件，超過400件者以南屯區單價較高，而交易量則集中於北屯區、西屯區及南屯區；北屯區約有20個量體超過百戶個交屋潮，造成全年交易爆量逼進4千戶。

分析2021年全年度各行政區屋齡2年內透天厝交易案件，超過200件者，以北屯區、豐原區及太平區之平均總價較高，交易熱區前三名依序為清水區、梧棲區及沙鹿區，以海線地區為主。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，依據去年全年度實價登錄資料回顧屋齡2年內新屋總價交易狀況，住宅大樓與華廈產品均以總價落點在500萬至1000萬元間較受消費者青睞。

透天厝產品購買主力總價則落在1000萬至1500萬元間，各產品類型總價低於千萬元的占比分別為住宅大樓47％、華廈87.8％、透天厝8.6％，全數均有減少情形，表示房價持續往上走，低總價產品逐漸稀少。

陳孟筠指出，綜觀結果而言，購屋民眾仍偏好生活機能發展成熟區域，市區買盤依舊穩固，近期在國道4號台中環線豐原潭子段計畫銜接台74線的潭子路段通車利多下，潭子區及豐原區交易雖無顯著推升，但區內散狀的交易量能已漸顯。

陳孟筠認為，除台中港重劃區利多因素持續推升購地意願，重大交通建設諸如國道4號、台74線與東豐快速道路工程陸續完工通車後，可串聯大台中交通網，拉近城鄉距離，可助攻外圍地區的房市表現。