雪花秀滋陰蔘緊緻彈力眼霜，4500元。（雪花秀提供）

雪花秀滋陰蔘緊膚晶萃50ml，6200元，30ml，3880元。（雪花秀提供）

Sisley抗皺活膚御緻眼脣霜與限量版亮眼美妍筆15ml，6200元。（Sisley提供）

韓劇女王宋慧喬去年演出新作《現正分手中》，收視率開高走低，收視跟口碑都不若過往，網友評價這部劇跟她上一部韓劇《男朋友》都是苦情姐弟戀情沒有新意，儘管劇本讓她難以表現女神實力，許多粉絲還是很期待她再推新作，為代言品牌拍攝的形象大片，不管拍珠寶還是美妝都展現高帶貨力，也讓品牌爭相邀請代言。

從小看到大的宋慧喬，從2000年演出《藍色生死戀》迄今，已經活躍於螢光幕22年，年齡也從少女時代邁向40歲，40歲依然保有甜姐兒的美肌，也讓她接下韓國頂級美妝雪花秀代言，並帶動業績成長，吸引許多劇迷成為消費主力。

在這個口罩成為標配的後疫情時代，加上眼周肌膚脆弱又無法分泌油脂，每天眨眼次數約萬次，只要疏於保養，就很容易從眼周洩漏年紀，甚至眼神也會看起來充滿疲憊感，當眼周成為視覺關鍵，各大美妝也鎖定眼周保養祭出新品，雪花秀「滋陰蔘緊緻彈力眼霜」採用雪花秀超強緊緻彈力雙配方， 這也是宋慧喬電眼不敗的關鍵，她愛用的還有「滋陰蔘賦活極萃」這些女神愛用品也是許多粉絲指定選購的品項。

同樣也訴求電眼保養的還有法國奢華保養Sisley，旗下「抗皺活膚御緻眼脣霜」添加17種頂級精華，搭配醫療級不銹鋼頂級亮眼美妍筆，簡單4步驟的奢寵亮眼儀式，早晚5分鐘使用不只能按摩眼周，還能讓保養更給力。