1名網友發文寫下，日前搭計程車回家以1000塊付錢，司機卻說沒錢找，逕自把他載到離目的地仍要步行5分鐘的超商換錢，司機甚至拿到車資後就要離去，讓他氣炸和對方爭執並報警，司機見警方到場才認錯離開。不少網友留言嗆說：「公車不找零不表示計程車不找零吧！如果計程車不找零是正常現象的話，誰還敢坐」？

1名網友在《爆料公社》發文表示，日前他搭計程車到家時拿1000元給司機找零，但司機沒有零錢，便自行把他載到距離家附近走路要5分鐘路程的超商換錢付車資，離譜的是，司機拿到車資後便打算離去，還要他走5分鐘回家，原po覺得不合理當場報警。

警方到場後告訴司機，如果載客人去換錢，就應該要履行乘車義務把客人載回原目的地，但運將仍說出一堆理論和雙方爭執了10多分鐘，無奈下警方只好為他科普法律常識，最後司機才認錯離開。

貼文一出吸引不少網友留言，「誇張的司機，還要客人自己準備零錢叫客人自己走回家，那叫計程車幹嘛？」、「公車不找零不表示計程車不找零吧！如果計程車不找零是正常現象的話，誰還敢坐？」、「做服務業不自備零錢找客人，反而要客人自備零錢⋯是客人服務你還是你服務客人」？

但也有網友力挺運將表示：「上車只有千鈔不會先告知嗎？司機路途中一定讓你先去便利商店，不就避免影片中的爭議了嗎？原po有事嗎」？