氣動元件大廠亞德客-KY去年合併營收近254億元、EPS攀升至33.67元，雙雙飆史上新高，董事會決議每股配現金股利人民幣3元，折合新台幣13.311元，創歷年配股最優；2月及前2月合併營收均創歷史新高。

市場預期，亞德客今年營收及獲利續創新高，美系外資也看好自動化設備需求，帶動亞德客今年營運成長，給予優於大盤或買進評等，7日下跌6.0元而以914.0元開出，隨後賣壓湧現，成交量增加，目前股價跌破900元大關。

亞德客去年本期淨利64.41億元，淨利歸屬母公司64.42億元，EPS跳升至33.67元，董事會決議每股配現金股利人民幣3元，折合新台幣計價為13.311元，創歷年配股最優，現金股利配發率39.53％。

亞德客自結2月合併營收人民幣3.91億元，年增幅21.47％；折合新台幣計價17.18億元，年成長21.89％。前兩月合併營收人民幣8.39億元，年增3.92％；折合新台幣計價36.69億元，年增3.55％，雙雙改寫同期新高。亞德客指出，中國大陸過年假期工作天數較少，部分客戶春節假期後，產線並未立即全面稼動，導致亞德客2月份出貨量較低，惟2月接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。儘管未來出貨仍會受到疫情狀況不確定的影響，不過亞德客對2022年度營運偏向樂觀，2月稼動率仍維持110％，提高庫存量，支應3月起，傳統旺季需求。

亞德客表示，亞德客2月及前2月營收增漲動能來自電池行業、紡織機械、汽車行業、機床設備及能源照明設備等行業出貨有較高的增長率。3月起，接單出貨比回升至1.1，預期第一季接單、出貨及營收都有機會不單超越去年同期，還會勝過去年第四季。

亞德客今年雖訂出比氣動元件市場年增率再多一成的營運目標，但農曆年前大陸各省市相繼傳出疫情而影響物流交通，加上去年1、2月自動化設備業者對氣動元件需求殷切，墊高比較基期，讓亞德客對今年第一季營運說法較為保守，多家本土及外資法人看淡亞德客今年第一季營運，出具報告是下半年營收才會成長。

兩家美系外資上週在亞德客公布2月及前2月合併營收，雙雙創同期新高之前，先出具報告，並看好自動化產業需求熱度延續至明年，分別給予亞德客「買進」、「優於大盤」評等，目標價從1,250～1,300元。