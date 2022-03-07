苗栗縣政府衛生局指出，7日起居家隔離天數縮短為10天。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣近期並無新增本土確診個案，因高雄砂石廠傳播鏈傳染到竹南鎮群聚案，導致2月12日至19日共有12例確診個案發生，匡列相關者共235人居家隔離，目前都已全數採檢PCR陰性解除隔離。

苗栗縣政府指出，此案匡列103人為苗栗縣人、132人則為外縣市，在2月28日都已經解除隔離，另外，列為自主健康管理及自我健康監測人數共1267人（苗栗縣1188人、外縣市79人），也2月28日全部期滿，社區健康監測到3月5日結案。

另外，縣府衛生局提醒，中央流行疫情指揮中心公告今天3月7日零時起，居家檢疫天數縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。

居家隔離天數也改為10天，以最後接觸日為第0天，開始計算居家隔離至滿10天（非以匡列日計算），隔離期滿前檢驗陰性者解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天。

隔離措施維持以「一人一室」為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者（如：居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒汙染之虞且難以即時確實清消，可能有環境汙染造成疾病傳播之風險等），可公費送集中檢疫所隔離。