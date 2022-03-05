祈錦鈅捲入謝和弦和老婆莉婭婚變風波，事後發文道歉並強調：「會盡全力避開謝和弦夫婦」，接著神隱消失10天，日前更新動態還提到「Bitch」一詞，對此，莉婭凌晨除了發文揭露雙方私下互動內幕，更透露有邀約對方同台，卻遭到拒絕。

祈錦鈅在神隱數日後，在instagram限動用英文寫下：「不管別的賤人認為我是怎樣的人，我自己很清楚我是怎樣的人，你們其他人也是，我們都是完全不同世界的人」，對此，莉婭還原真相表示有請公關邀請祈錦鈅同台，想說要好好給她台階下，可惜身為國民女友「女神」的位子，覺得我不是個咖，於是除了飆罵bitch以外，也拒絕了我們的邀約，語氣可說是充滿嘲諷。

不過有網友看不下去，直接留言砲轟莉婭每篇發文都把自己說成是受害者，而且全認為是別人錯，既然自己犯錯不會道歉，拿什麼立場要求別人道歉，雖然表示在不知情情況下當小三，但當時謝和弦還沒離婚是事實，傷害到正宮也不見道歉，喊話她做不到的事就別要求別人做，對此，莉婭反嗆未曾說過自己是「受害者」，當時也順從民意道歉，強調有本事強求的話，今天很多事情應該不是這樣。

莉婭日前對於被酸「根本不是個咖」，難掩怒火反嗆：「真的太小看我一路走來被狂黑，甚至還有狗仔跟蹤我、酸民不斷想盡辦法挖過去所有資料」，更揭露一段過往，表示是自己一通電話救了謝和弦了，強調自己可是老公的「救命恩人」。