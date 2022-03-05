男星胡文煊從選秀節目《少年之名》成功出道後，外型與實力兼具的他，擁有大批粉絲力挺，不過卻頻頻爆出與女星傳緋聞，昨（4日）凌晨在微博寫下千字文，除了認了昔日的戀情之外，更強調「不會忍受什麼髒水都潑给自己」。

胡文煊表示出道後被各種八卦纏身，不僅給人看了不少笑話，也讓一些人有機可乘將髒水往身上潑，當頭棒喝就是「火鍋事件」，吃頓飯卻被惡意截圖遭到誤解，想出來解釋卻苦無機會，不解為何沒做錯事卻遭謾罵，導致安全感降到冰點，至於傳出介入別人感情成為「男小三」，他坦言這段戀情是真的，雖然曝光時早已經和對方分手，但強調「自始至终都是正常戀愛，没有違法亂紀，也没有敗壞道德，更没有所謂的男小三」。

胡文煊對於種種不實傳聞，強調「不會忍受什麼髒水都潑给自己」。（微博）

對於去環球工作巧遇朋友，卻被傳成帶美女同遊，他表示遇到熟人不可能裝不認識，更反問：「難道出現在我身邊的任何女生不是女伴就是女朋友」，不禁感嘆自己是活生生的人，連普通朋友都不配有嗎？甚至還被朋友私下開玩笑：「離胡文煊遠點，省的被拍也成女朋友了」，無奈感嘆：「我倒成了洪水猛獸，大家避之不及」，接著強調不會忍受髒水往身上潑，想知道什麼都可以直接來問。

胡文煊最後跟所有人道歉，表示不僅隱瞞戀愛事實，也沒有即早出來說明真相，但依舊感谢長久以來支持自己的所有人，再次聲明：「希望喜歡我是一件讓大家開心的事情，如果不開心，就放過自己，好好生活才是最重要的」。