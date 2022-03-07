八貫(1342)2月營收受到工作天數減少，月減少6.62%，但在三大產品線維持成長動能下，年增加82.02%。八貫表示，目前訂單能見度高，全年營運向上可期。

八貫2月營收為1.87億元，月減少6.62%、年增加82.02%。三大產品線戶外用品、醫療床與航太救生產品，分別受惠疫情後生活型態改變、庫存消化完畢與航空業復甦，均保持強勁的成長動能。

八貫累計前2月營收直逼4億元，首季營收有機會站上6億元，且今年1月再啟動漲價，並有規模經濟效益，可望再優化毛利率表現，首季營運將淡季不淡。

展望上半年，八貫表示，因應客戶訂單持續熱絡，訂單能見度高且稼動率滿載下，已擴增產能為五班制，且人力持續擴充，加上根留台灣專案購罝的部份智能型高週波機台已於農曆年後陸續進廠設置，新產能將於第二季起漸進式開出，因應客戶今年起的年度長單需求，今年營運向上可期。