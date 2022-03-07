近年台灣藝人紛紛投入拌麵市場自創品牌，主持人竇智孔也在今年農曆年前斥資7位數插旗拌麵市場創立品牌「竇陣麵」，他認為「鬥陣」在臺語中有「結伴」、「呼朋引伴」、「呷厚道修報」的涵義，是臺灣的專屬人情味，因此取「鬥」的諧音，將拌麵命名為「竇陣麵」，想帶給大家結伴的寓意。

之所以會進軍拌麵市場，竇智孔透露是好友在與他聊天過程中，詢問他出外景時，有無吃到最難忘的美味，沒想到兩人有志一同地都想到拌麵，「小時候爸媽不在，都會拿起家中罐頭來拌麵」，因此他在研發過程，特地以傳統古早味為出發，尋找老少咸宜可以接受的味道。

對於「竇陣麵」，竇智孔相當自豪所有醬包是真材實料，他也為此提高成本，「做生意就是要童叟無欺。」他坦言，現在都是為了妻小在拚夢想，想透過外景與人接觸的體驗與經驗去匯集成更適合大眾品嚐的美食產品，「剛好兒子大福跟大仁都長大了一點，讓我更有餘力去拚事業。」

「竇陣麵」自農曆年前推出，短時間內就賣出一萬五千包，收到消費者五星好評的竇智孔坦言超有成就感，「就自己偶而在家裡小露一手時，被妻兒誇讚廚藝佳的那種成就感一樣」。